Apple Karten funktioniert im Web jetzt mit Firefox und Edge

Vor ein paar Wochen hat Apple beta.maps.apple.com gestartet und damit Apple Karten im Web-Browser zugänglich gemacht. Der Zugriff war bisher auf Safari und Chrome auf Mac und iPad sowie Chrome und Edge auf Windows-PCs geschränkt. Mit dem neusten Update ist die Kompatibilität gestiegen und fortan ist Apples Web-Version von Apple Karten auch mit Firefox und Edge kompatibel.

Schon zum Debüt hatte Apple zugesichert, dass weitere Plattformen und Browser nachgereicht werden. Die Nutzung in Firefox ist auf Mac, PC und iPad möglich, zudem funktioniert die Karten-App auch in Microsofts Edge-Browser, und zwar ab sofort auch auf dem Mac und iPad. Auf dem iPhone kann man mit den genannten Browsern aber nicht auf die Web-Version zugreifen, was aber auch nicht weiter tragisch ist, da die Karten-App ja vorinstalliert ist.

Apple Karten für Android?

Vielleicht wird Apple eines Tages die Karten-App für mobile Browser aktivieren, um so die Unterstützung für Android einzuführen.