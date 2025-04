BeReal: Soziales Netzwerk führt Werbung in den USA ein

Im Jahr 2022 hatte das soziale Netzwerk BeReal (App Store-Link) ein Hoch und hat von Apple sogar den Titel „iPhone-App des Jahres“ erhalten. Mittlerweile hat sich dort so einiges getan: So wurde die Plattform im Juni des vergangenen Jahres für 500 Millionen Euro an Voodoo verkauft.

Das Prinzip hinter BeReal hebt sich von den gängigen Social Media-Apps ab, denn man soll ohne Druck möglichst schnell, realitätsnah und authentisch ein Foto am Tag aufnehmen. Streng genommen muss man zwei Fotos knipsen, einmal mit der Selfie- sowie mit der rückseitigen Kamera. Freunde können die Fotos einsehen, ebenso sieht man die spontanen Aufnahmen des Freundeskreises. Für die Aufnahme hat man lediglich 2 Minuten Zeit, einen echten Plan kann man sich also nicht zurechtlegen. Zudem öffnet sich das zweiminütige Zeitfenster jeden Tag zu einem anderen Zeitpunkt.

Nach der Übernahme der Social Media- und Foto-Plattform durch Voodoo im vergangenen Jahr scheint man nun auch das Geschäftskonzept langsam umzukrempeln: Wie ein Bericht von TechCrunch aufzeigt, wollen die neuen französischen Eigentümer nun in den USA Werbung in der App einblenden. Es sei schwierig, mit einer sozialen Foto-Sharing-App ohne den Verkauf von Werbung oder Mitgliedschaften Gewinne zu erzielen, erklärte TechCrunch.

„Zu den ersten Produkten gehören In-Feed-Anzeigen im gleichen Post-Stil wie bei der App mit zwei Kameras sowie ganztägige Markenübernahmen. Die App hat bereits Anzeigen mit Unternehmen wie Levi’s, Nike, Netflix und Amazon getestet, wird aber nun eine vollständige US-Werbeplattform einführen.“

Zu diesem Zweck hat BeReal auch den früheren TikTok-Manager Ben Moore zum Leiter eines US-Teams ernannt, das sich auf den Vertrieb, Partnerschaften und Wachstum der Plattform kümmern solle. Gegenüber TechCrunch gab BeReal an, das man aktuell über 40 Millionen monatliche aktive User verfüge, fünf Millionen davon stammen laut BeReal aus den USA. In den wichtigsten drei Märkten – USA, Frankreich und Japan – sollen 50 Prozent der User sechs Tage pro Woche aktiv sein, unabhängig nachprüfen lässt sich diese Angabe allerdings nicht.

Wie viele andere Anwendungen und Plattformen des Social Media-Genres muss sich auch BeReal der ständigen Herausforderung stellen, auf einem hart umkämpften Markt weiter relevant zu bleiben. Laut des Analyse-Unternehmens Appfigures wurde BeReal bis heute 115 Millionen Mal unter iOS und Android heruntergeladen. Wie viele Nutzer und Nutzerinnen allerdings noch aktiv die App nutzen, lässt sich außerhalb der von BeReal selbst kolportierten 40 Millionen aktiven Usern nicht unabhängig feststellen.