Das Wochenend-Gewinnspiel mit dem ultimativen Bilderrätsel

Das Highlight des Wochenend-Gewinnspiels ist in dieser Woche wohl nicht der Gewinn selbst, sondern viel mehr das Rätsel, das ich mir dazu für euch ausgedacht habe. Bevor wir dazu kommen, möchte ich euch aber erst einmal zeigen, was ihr dieses Mal gewinnen könnt: Die Govee Tischlampe 2 mit Matter.

Die kleine Tischlampe kann problemlos mit Matter und der Apple Home App gekoppelt werden, was eine ziemlich einfache Steuerung ermöglicht. Das volle Potenzial der Govee Tischlampe 2 kommt aber erst in der Govee-App zum Vorschein. Dort könnt ihr auf etliche Animationen und Szenen zurückgreifen, dank denen das Teilchen schon fast wie eine Lavalampe von damals aussieht.

Die Farben wirken kräftig, und die Ausleuchtung ist zudem sehr gleichmäßig. Im Standfuß selbst kommt ein Design-Element zum Einsatz, das durch die indirekte Beleuchtung für einen netten Effekt sorgt. Der reguläre Preis für die Tischleuchte liegt bei 69,99 Euro, aktuell könnt ihr die schon für 52,49 Euro kaufen – oder ihr nehmt an unserem Gewinnspiel teil und gewinnt sie mit etwas Glück.

Govee Tischlampe LED Nachttischlampe Touch Dimmbar RGBICWW, Steuerung von Alexa mit... DIY-Kreation Unterstützt: Ermöglichen Sie unterhaltsame und gemeinsam nutzbare individuelle Lichteffekte, indem Sie Farbmuster in der App zeichnen...

Szenen- und Musikmodus: Mit über 64 verschiedenen voreingestellten Szenen und 8 Musiksynchronisierungsmodi kann diese nachttischlampe touch Ihr...

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Dafür müsst ihr dieses Mal zunächst ein richtig kniffliges Rätsel lösen, das ich mir mit Hilfe meines Sohns für euch ausgedacht habe. Nachdem er in den letzten Wochen schon Ding wie Verkehrsschilder, Parkscheiben oder Werkzeuge gebastelt hat, war gestern ein eigenes iPad an der Reihe.

Damit das auch wirklich fotorealistisch aussieht, hat er sich das Smartphone einer Erzieherin geschnappt und zahlreiche App-Icons abgemalt. Aber seht am besten selbst:

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr bis Sonntag um 23:59 Uhr eine E-Mail an gewinnspiel@appgefahren.de senden und darin mindestens sechs Apps nennen, die auf dem „iPad“ meines sechsjährigen Sohns installiert sind – vielleicht erkennt ihr ja sogar alle Apps? Ich wünsche euch viel Spaß beim Schmunzeln und Knobeln, wir verzweifeln gerade am Icon unten rechts in der Ecke.

In der kommenden Woche werden wir unter allen korrekten Einsendungen einen Gewinner oder eine Gewinnerin auslosen und anschließend in unserem News-Ticket bekannt geben.