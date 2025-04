Mühelos reinigen: Wischsauger von Tineco mit Lay-Flat-Technologie bis zu 24 Prozent reduziert

Anzeige. Um zwischen Schokoladenhasen, bunten Eiern und Familienbesuchen für saubere Böden zu sorgen, sind jetzt die neuen Tineco Osterdeals 2025 gestartet, bei denen ihr moderne Wischsauger mit der sogenannten Lay-Flat-Technologie günstiger kaufen könnt. Im Angebot könnt ihr euch den Wischsauger Tineco Floor One S7 Stretch sowie den etwas günstigeren Tineco Floor One S5 Stretch Extreme sichern.

Tineco Floor One S7 Stretch: Mühelos unter Möbeln reinigen

Es ist ungemein praktisch, wenn man mit einem Wischsauger flach unter Möbeln, Tischen, Betten und Stühlen reinigen kann. Bestens geeignet ist der Tineco Floor One S7 Stretch, ein intelligenter Nass-Trockensauger mit 230 Watt Motorleistung und einer maximalen Saugkraft von 21.000 Pascal. Da die Bürstenwalze stets mit frischem Wasser benetzt wird, erfolgt eine zuverlässige Reinigung. Durch die beidseitige Kantenreinigung wird kein Schmutz zurückgelassen.

Über das gut ablesbare LED-Display lässt sich der Modus anpassen und die restliche Akkulaufzeit ablesen. Insgesamt schafft der Tineco Floor One S7 Stretch eine Laufzeit von bis zu 50 Minuten, die sich im Max-Modus natürlich verringert. Da der Sensor die Verschmutzung visuell und farblich darstellt, kann man genau sehen, wann der Boden wirklich sauber ist.

Sobald die Reinigung abgeschlossen ist, erfolgt die Selbstreinigung in der Station. Mit der FlashDry-Technologie werden auch hartnäckige Verschmutzungen aus der Bürstenwalze entfernt, sodass diese für den nächsten Einsatz bereit ist. Um Schimmel und Gerüchen vorzubeugen, wird die Walze innerhalb von nur 5 Minuten einmal komplett trocken geföhnt.

Der Tineco Floor One S7 Stretch wird bei MediaMarkt in der Farbe Blau aktuell für nur 499 Euro statt 599 Euro verkauft.

Tineco Floor One S5 Stretch Extreme: Ein Klassiker hat ein Update bekommen

Erst im März wurde der Tineco Floor One S5 Stretch Extreme vorgestellt, eine Neuauflage des Klassikers Floor One S5. Wie im Namenzusatz schon erkenntlich ist, kann man den S5 Stretch Extreme ebenfalls auf den Boden legen, um so schwer erreichbare Stellen unter Möbeln zu erreichen. Da ein neuer 45-Grad-Schwenkmechanismus zum Einsatz kommt, ist der Wischsauger noch wendiger und einfacher zu handhaben.

Ebenfalls mit an Bord ist das DualBlock Anti-Tangle Design, das dafür sorgt, dass Haare zuverlässig geschnitten und entfernt werden. Zudem eignet sich der Tineco Floor One S5 Stretch Extreme auch bestens für Haushalte mit Tieren oder Personen mit langen Haaren. Darüber hinaus reinigt der Wischsauger beide Kanten und bietet mehrere Modi, die man einfach per Knopfdruck ändern kann. Mit nur 4,5 kg (ohne Wasser) zählt der S5 Stretch Extreme zu den leichtesten Modellen seiner Klasse.

Die maximale Akkulaufzeit von 40 Minuten ist ausreichend, um große Flächen zu reinigen, während der smarte iLoop Sensor die Saugkraft und die Wasserzufuhr automatisch an den Verschmutzungsgrad anpasst. Eine optionale App-Anbindung für erweiterte Reinigungsinformationen ist verfügbar.

Bis zum 22. April könnt ihr euch den ebenfalls empfehlenswerten Tineco Floor One S5 Stretch Extreme für 379 Euro statt 499 Euro bei MediaMarkt.de sichern. Gleiches Angebot ist ab sofort auch über Otto.de erhältlich.

Tineco Floor One S7 Stretch vs. Tineco Floor One S5 Stretch Extreme: Die Unterschiede

Um euch die Auswahl zu erleichtern, findet ihr folgend die Unterschiede beider Modelle.