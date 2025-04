Highlights der Woche: Trump macht was er will

Was ein Hin und Her: Die von US-Präsident angedrohte Zoll-Politik hat hohen Wellen geschlagen. Nach der Ankündigung wurde schnell diskutiert, ob die iPhone-Preise künftig in die Höhe schnellen. Gleichzeitig kam es zu Panikkäufen in den USA, um noch schnell vor der Verteuerung zuzugreifen. Nachdem Trump schon eine Ausnahme für Apple angedeutet hatte, steht jetzt fest, dass iPhones, Macs, iPads, Apple Watch und andere Apple-Geräte nicht den 125-prozentigen Zöllen, die auf importierte chinesische Waren erhoben werden, unterliegen. Gleichzeitig muss Apple auch nicht die 10-prozentigen Zölle zahlen, die für Waren aus anderen Ländern gelten.

Alle Arten von elektronischen Geräten sind von den Zöllen ausgenommen, darunter Computerkomponenten wie Grafikprozessoren von Nvidia, Halbleiter und die zu ihrer Herstellung verwendeten Geräte, SSDs, Bildschirme, viele Fernsehgeräte und mehr. Die AirPods und der HomePod scheinen nicht ausgenommen worden zu sein, und Videospielkonsolen wie die Nintendo Switch 2 unterliegen weiterhin den Zöllen.

Zollpolitik von Trump: Chronologische Abfolge

Sieht so iOS 19 aus?

In den letzten Tagen und Wochen sind immer wieder neue Leaks aufgetaucht, die das mögliche Design von iOS 19 zeigen. Doch die Apple-Experten sind sich nicht einig, dennoch wird vermehrt berichtet, dass iOS 19 ein von visionOS inspiriertes Design erhalten soll. Im Gespräch sind runde Icons sowie schwebende Menüs. Alle Details könnt ihr in diesem Artikel nachlesen.

Für die Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K steht eine neue Firmware zum Download bereit, die ein nerviges An-Aus-Problem adressiert. Klickt euch gerne in diesen Artikel, um alle Details nachzulesen.