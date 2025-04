Neue Hüllen für das iPhone 17 Pro zeigen riesige Aussparung für neues Kameramodul

Apple-Leaker Sonny Dickson hat heute ein neues Bild veröffentlicht, das mehrere Schutzhüllen für das kommende iPhone 17 Pro zeigt. Besonders auffällig: die deutlich größere Aussparung für das Kameramodul – ein klares Indiz für die schon länger gemunkelte, grundlegende Neugestaltung.

Gerüchten zufolge wird Apple beim iPhone 17 Pro und 17 Pro Max das bisherige, quadratische Kamera-Modul durch eine neue, horizontale Leiste ersetzen, die sich über die Rückseite des Geräts erstreckt. Das Design erinnert an die sogenannte „Runway“-Optik, wie man sie etwa von Googles Pixel-Reihe kennt.

First look at some cases for the new iPhone 17 Pro — wow, that camera hole is huge! Apple’s really turning heads with this design. pic.twitter.com/IKJ4DqksCE

— Sonny Dickson (@SonnyDickson) April 9, 2025