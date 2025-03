iPhone 17 Pro: Diese 10 neuen Features soll das Apple-Smartphone aufweisen

Auch wenn es bis zum offiziellen Release der neuen iPhone 17-Generation wohl noch rund ein halbes Jahr dauern wird – üblicherweise werden die neuen iPhones immer im September vorgestellt – gab es in den letzten Wochen und Monaten bereits so einige Gerüchte und Prognosen, insbesondere, was das neue iPhone 17 Pro betrifft. Erst in der letzten Woche gab es neue Infos zu einem aufgetauchten iPhone 17-Dummy sowie Hinweise auf eine komplette Kamera-Überarbeitung.

Mit welchen neuen Funktionen die kommende iPhone 17 Pro-Generation ausgestattet werden könnte, fassen wir (via MacRumors) in unserem Artikel kurz und bündig zusammen. Neben dem Design könnte auch der Mobilfunk-Chip, das Kamera-Setup, der Akku und der Arbeitsspeicher Änderungen erfahren.

A19 Pro Chip

Es wird erwartet, dass die iPhone 17 Pro-Modelle Apples A19 Pro-Chip der nächsten Generation verwenden, der angeblich mit dem neueren 3nm-Prozess von TSMC hergestellt wird. Wie üblich sind im Vergleich zu den aktuellen iPhones kleine Leistungssteigerungen und Verbesserungen der Energieeffizienz zu erwarten.

WiFi 7 Chip von Apple

Gerüchten zufolge werden alle vier iPhone 17-Modelle einen WiFi 7-Chip erhalten, der intern von Apple, und nicht von Broadcom entwickelt sein würde.

12 GB Arbeitsspeicher

Laut einigen Gerüchten wird der Arbeitsspeicher auf 12 GB aufgestockt, zunächst nur für das iPhone 17 Pro Max, später auch für das iPhone 17 Pro. Dieses Upgrade soll die Leistung von Apple Intelligence und Multitasking verbessern. Zum Vergleich: Alle iPhone 16-Modelle haben 8 GB RAM verbaut.

Aluminiumrahmen

Darüber hinaus sollen die iPhone 17 Pro-Modelle einen Aluminiumrahmen aufweisen. Aktuell kommt beim iPhone 15 Pro und iPhone 16 Pro ein Titanrahmen, und beim iPhone X bis iPhone 14 Pro ein Edelstahlrahmen zum Einsatz. Die Rückseite der Geräte soll angeblich über ein neues Design verfügen, das zum Teil aus Glas und Aluminium bestehen soll.

Kratzfesteres Display

Die Bildschirme des iPhone 17 Pro sollen auch eine neue Antireflexionsbeschichtung haben, die die Kratzfestigkeit im Vergleich zu den Vorgängermodellen erhöht.

Verbesserte Kühlung

Alle vier iPhone 17 Modelle sollen Gerüchten zufolge interne Designänderungen aufweisen, die zu einer besseren Wärmeableitung führen. Für die Pro-Modelle wird ein Dampfkammer-Kühlsystem vermutet.

Größerer Akku

Das iPhone 17 Pro Max weist möglicherweise ein etwas dickeres Design auf, das eine größeren Akku ermöglicht.

Rechteckiger Kamerabuckel

Schon länger hält sich das Gerücht, dass die iPhone 17 Pro-Modelle einen großen rechteckigen Kamerabuckel mit abgerundeten Ecken haben werden. Apple plant offenbar, bei der dreieckigen Anordnung der rückseitigen Kameralinsen zu bleiben, setzt aber möglicherweise auf einen Kamerabuckel, der sich über die gesamte Breite der Rückseite erstreckt.

24-Megapixel-Frontkamera

Alle vier iPhone 17-Modelle sollen mit einer verbesserten 24-Megapixel-Frontkamera ausgestattet sein. Zum Vergleich: Die aktuellen iPhone 16-Modelle sind mit einer 12-Megapixel-Frontkamera ausgestattet.

48-Megapixel-Kamera auf der Rückseite mit Teleobjektiv

Gerüchten zufolge werden die iPhone 17 Pro-Modelle auch eine verbesserte 48-Megapixel-Tele-Kamera erhalten. Die aktuellen iPhone 16 Pro-Geräte sind hingegen mit einer 12-Megapixel-Tele-Kamera ausgestattet.

Wenn ihr euch die möglichen neuen Features der iPhone 17 Pro-Generation anschaut, auf welche Funktion würdet ihr euch am meisten freuen? Wir sind wie immer gespannt auf eure Kommentare.