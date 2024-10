Birdfy Feeder 2 Duo: Neues Vogelfutterhaus setzt auf KI, zwei Kameras und Solarpanel

Der Winter naht mit großen Schritten und bedeutet für die kleinen gefiederten Freunde in unseren Gärten auch eine immer geringere Nahrungsauswahl. Wer ihnen die kalte Jahreszeit etwas erleichtern möchte, stellt ein Vogelfutterhaus im Garten, Hinterhof oder auf dem Balkon auf – und profitiert sogar vom interessant anzusehenden regen Treiben.

In meinem Garten hängt seit mehr als einem Jahr der bekannte Birdbuddy-Feeder, den ich auch schon einmal im Detail vorgestellt habe. Neben den Produkten von Birdbuddy suchen aber auch andere Hersteller nach fütterungswilliger Kundschaft, und so hat nun auch Birdfy mit dem Feeder 2 Duo einen ganz neuen Vogelfutterspender vorgestellt, der über zwei Kamera-Einheiten, eine KI zur Vogelarten-Erkennung sowie eine optionale Anbindung an ein Solarmodul zur Stromversorgung verfügt.

Mit dem Birdfy Bird Feeder, den ich mir im Februar dieses Jahres angesehen und vorgestellt habe, gab es vom gleichen Unternehmen bereits ein Vorgängermodell, das allerdings nur über eine Kamera verfügte. Das neue Modell, der Birdfy Feeder 2 Duo, setzt nun auf zwei Kamera-Einheiten, die eine Weitwinkel- und eine Seitenansicht der gefiederten Gäste am Futterhaus ermöglichen. Auf diese Weise soll man die Vogelarten noch detaillierter beobachten können. Neben einer Dual-Linsen-Frontkamera kommt auch die Weitwinkel-Seitenkamera zum Einsatz, die Auflösungen von 1080p bzw. 3 Megapixel für die Porträtlinse der Frontkamera, sowie 1080p bei der Seitenkamera bieten sollen.

Die schon vom Vorgänger bekannte KI-Funktion des Vogelfutterhauses kommt auch bei der Neuerscheinung zum Einsatz und ermöglicht es, mehr als 6.000 Vogelarten automatisch zu erkennen. Hat die Künstliche Intelligenz von Birdfy eine Art identifiziert, bekommt der Nutzer bzw. die Nutzerin eine Benachrichtigung über den Besuch auf das iPhone geliefert. Zudem hält Birdfy monatliche Zusammenfassungen bereit, die über die Aktivitäten der vergangenen Wochen informieren. Laut Herstellerangaben benötigt es kein Abonnement, um Vogelarten per KI identifizieren zu lassen.

5W-Solarpanel ermöglicht unabhängigen Betrieb

Vom Hersteller mitgeliefert wird darüber hinaus ein 5W-Solarpanel, das einen autarken Betrieb des Vogelfutterhäuschens rund um die Uhr und ohne weitere Stromquelle ermöglichen soll. Zudem ist die Futterstation nach IP66 vor der Witterung geschützt, so dass auch ein Regenschauer dem Futterhaus nichts anhaben kann. Damit man nicht jeden Tag Futter nachfüllen muss, gibt es einen großen 1,25l fassenden Futterbehälter. Für die Installation des Birdfy Feeder 2 Duo hat man sich zudem in der Reichweite eines 2,4 GHz-WLANs zu befinden.

Laut Herstellerangaben soll der neue Birdfy Feeder 2 Duo ab Ende Oktober dieses Jahres im Handel verfügbar gemacht werden und auch in einer abgespeckten Variante mit nur einer Kamera erscheinen. Das Zwei-Kamera-Modell wird wohl schon bald im Amazon-Shop von Birdfy auftauchen und soll dann für 289,95 Euro erhältlich sein. Das Vorgänger-Modell inklusive Solarmodul kostet derzeit bei Amazon 259,99 Euro.

Angebot NETVUE Birdfy Vogelfutterhaus mit Kamera und Kostenloser KI Vogelerkennung zur... Kostenlose KI-Vogelidentifizierung: Netvue Birdfy Vogelkamera erkennt über 6000 Vogelarten; wenn z.B. ein Rotkehlchen Ihren Garten besucht, erhalten...

Jederzeit und überall Vögel beobachten: Mit Netvue Birdfy Vogelfutterspender mit Kamera können Sie Vogelaktivitäten live beobachten, ohne die...