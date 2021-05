Center Stage auf dem iPad Pro: Funktioniert auch mit Zoom

Sowohl das 12,9″ iPad Pro 2021 als auch das 11″ iPad Pro 2021 unterstützen beide die neue Funktion Center Stage. Hierzulande wird Center Stage auch als Folgemodus betitelt.

Center Stage ist exklusiv für das iPad Pro 2021 verfügbar, da hier eine neue Ultraweitwinkel-Kamera mit 12 Megapixel Sensor und einem 120 Grad Sichtfeld zum Einsatz kommt. Wenn man sich bewegt, schwenkt die Kamera automatisch mit, damit man selbst immer in der Bildmitte bleibt. Wenn sich eine zweite Person dazugesellt, zoomt die Kamera automatisch heraus, und wenn jemand den Bildausschnitt verlässt, zoomt sie wieder auf die verbliebene Person.

Das funktioniert hervorragend mit FaceTime, wobei Apple es Drittanbietern erlaubt, die neue Funktion ebenfalls zu nutzen. Unter anderem wird Zoom die neue Möglichkeit mit dem nächsten Update einbauen, hier muss auf die Version 5.6.6 gewartet werden. Laut Zoom wird diese Funktion aber nur für das 12,9″ iPad Pro verfügbar gemacht – ich könnte mir vorstellen, dass das ganze auch mit dem 11″ iPad Pro funktionieren wird.

Der Folgemodus kann in den Einstellungen → FaceTime → Im Bild behalten aktiviert beziehungsweise deaktiviert werden. In FaceTime oder Zoom lässt sich die Funktion ebenfalls an- oder ausschalten. Für einen kurzen Eindruck könnt ihr euch ein kurzes Reel auf Instagram ansehen.