Dreame L10 Prime: Neuer Staub- und Wischroboter für 599 Euro

Dreame folgt dem Motto: Gut und günstig. Die Produkte sind oftmals nicht ganz so teuer wie zum Beispiel die Top-Marke Roborock, geliefert wird aber ein tolles Produkt. Wer nicht ganz so viel Geld ausgeben möchte, ist bei Dreame an der richtigen Adresse und mit dem neuen Dreame L10 Prime (Amazon-Link) gibt es ein weiteres Modell, das sich vor allem auf das Wischen konzentriert.

Der L10 Prime bietet eine Wischstation, verzichtet aber auf eine Absaugemöglichkeit – und das ist meiner Meinung nach der größte Kritikpunkt. Der Staubbehälter muss demnach manuell entleert werden, und das regelmäßig, da die Staubbox nur 400 Milliliter groß ist. Der Fokus beim neuen L10 Prime liegt definitiv auf der Wischfunktion. Hier gibt es einen 2,7 Liter großen Frischwassertank sowie einen 2,5 Liter großen Schmutzwassertank. Die beiden Wischpads werden in der Station gereinigt und mit frischem Wasser versorgt.

Der Roboter navigiert per Laser durch eure Räume, verzichtet aber auf eine erweiterte Hindernisumgehung. Die Saugkraft ist mit 4000 Pascal in Ordnung und ausreichend. Gut ist die Tatsache, dass die Wischpads 7 Millimeter angehoben werden, sobald Teppiche befahren werden. Nach der Reinigung werden nicht nur die Wischpads in der Station gereinigt, sondern auch mit einer Art Fön getrocknet.

Der Dreame L10 Prime startet am 8. August und kann bei Amazon für 599 Euro vorbestellt werden. Das neue Model ist eine Art Nachfolger des Dreame W10, mehr Features gibt es dann beim Dreame L10 Ultra.