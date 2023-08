Anker Solix PS400: Neues Solarpanel mit starken 400 Watt Leistung

Mit dem Jackery SolarSaga 200 nutze ich derzeit ein faltbares Solarpnal mit 200 Watt und kann so meine PowerStations schnell mit Sonnenenergie versorgen. Doch es geht noch schneller, denn Anker hat das Anker Solix PS400 (Amazon-Link) mit 400 Watt vorgestellt. Auch hier ist das Modul faltbar und kann so einfacher transportiert werden.

Beim neuen 400 Watt Solarpanel kommen monokristalline Solarzellen zum Einsatz, die deutlich effizienter sind und so mehr Sonnenlicht einfangen und Strom abgeben. Praktisch: Das Modul kann über die verstellbare Halterung auf der Rückseite in einem Winkel von 40, 50 oder 60 Grad je nach Sonneneinstrahlung ausgerichtet werden. Durch den IP67 Wasserschutz ist ein kleiner Regenschauer kein Problem.

Das Anker Solix PS400 verfügt über einen MC4-Ausgangsport und wird mit einem MC4 auf XT-60 Adapter ausgeliefert. Mit dabei sind 2x 3 Meter lange MC4 Solarkabel, die mit dem Adapter an einem XT-60 Port angeschlossen werden können. Die Anker Solix F1200 PowerStation mit 1229 Wh ist in 3,3 Stunden von 0 auf 100 Prozent geladen, die F2000 PowerStation mit 2048 Wh in 5,7 Stunden (bei der maximalen Eingangsleistung von stetigen 400 Watt).

Das neue Solarpanel ist 15,9 Kilogramm schwer und misst 2591 x 913 x 30 Millimeter im ausgeklappten Zustand, eingeklappt sind es 913 x 659 x 47 Millimeter. Das Anker Solix PS400 wird für 1099 Euro verfügbar gemacht.

