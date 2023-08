MacBook Pro mit M3 Max Chip, 16-Core CPU und 50-Core GPU gesichtet

Bei meinem 14″ MacBook Pro mit M1 Pro Chip aus Oktober 2021 sehe ich bisher keinen einzigen Grund, warum ich auf ein neueres Modell umsteigen sollte. Der M1 Pro Chip ist stark genug, um all meine Aufgaben mit Bravur zu meistern. Doch bei Apple hört es beim M1 Chip natürlich nicht auf, der M2-Chip wird schon verbaut und der kommenden M3 Chip ist in der Entwicklung. Laut Mark Gurman von Bloomberg testet Apple den M3 Max Chip in einem MacBook Pro.

In Testprotokollen wurde der M3 Max Chip entdeckt, der in einem MacBook Pro mit 15-Core CPU und 50-Core GPU arbeitet. Der aktuelle M2 Max Chip kommt lediglich auf eine 12-Core CPU und 38-Core GPU. Das Testgerät weist 48 GB Arbeitsspeicher auf, allerdings wird das MacBook Pro mehr RAM unterstützen, denn schon jetzt sind bis zu 96 GB Arbeitsspeicher möglich.

Die ersten Macs mit M3 Chip sollen schon im Oktober auf den Markt kommen, unter anderem ein 13″ MacBook Pro sowie aktualisierte MacBook Air-Modelle. Das 14″ und 16″ High-End MacBook Pro mit M3 Max Chip wird hingegen erst 2024 erwartet.