Dreame Z30: Neuer Akku-Staubsauger ist ab sofort erhältlich

Bei so vielen Robotern, die es mittlerweile auf dem Markt gibt, dürften wir alle mit der Bodenreinigung eigentlich nichts mehr zu tun haben. Aber so ganz ohne Staubsauger geht es definitiv nicht. Ich greife immer wieder zum Handgerät, sei es für die Krümel unter dem Frühstückstisch, die Treppe, die Matratze oder auch das Auto. Falls ihr eure alte Möhre in Rente schicken wollt, hat Dreame jetzt ein neues Modell am Start: Den Z30.

Der Dreame Z30 ist ab sofort für 599 Euro (Amazon-Link) erhältlich. Damit kostet er fast doppelt so viel wie der Dreame R20 – das ist das Modell, mit dem mein Kollege Frederick seit einiger Zeit sehr zufrieden ist. Aber was kann der neue Z30 mehr als sein Vorgänger?

Natürlich wurde die Saugleistung gesteigert, es sind rund 63 Prozent mehr Leistung. Kombiniert wurde das mit einem neuen Motor, der bis zu 150.000 Umdrehungen pro Minute schafft. Trotzdem ist die Akkulaufzeit mit bis zu 90 Minuten auf einem identischen Niveau geblieben.

Dreame Z30 passt Saugleistung automatisch an

Zusätzlich ist der Z30 mit einer intelligenten Partikelmessung ausgestattet: Das heißt, dass Partikel von einer Größe von bis zu 10 Mikrometer selbständig erkannt und die Saugkraft automatisch angepasst wird. Dank der zwei Hauptbürsten mit Beleuchtungstechnologie lässt sich der Schmutz noch einfacher erkennen. Das blau-grüne-LED-Licht leuchtet dunkle Bereiche aus und macht schwer erkennbaren Staub sichtbar.

Im Lieferumfang enthalten sind natürlich diverse Aufsätze. Die Multi-Surface-Bürste im Anti-Tangle-Design erfüllt sowohl die Anforderungen der Teppich- als auch der Hartbodenreinigung. Die Soft-Roller-Bürste ist ideal für die Reinigung von Hartböden, da der Abstand zur Wand auf 7 Millimeter verringert wird, wodurch die Kantenreinigungsfähigkeit verbessert wird. Zudem gibt es ein Flex-Rohr, eine motorisierte Minibürste, eine rotierende weiche Staubbürste und weitere kleinere Aufsätze.

Wir konnten den Dreame Z30 bisher noch nicht im Alltag ausprobieren, werden das aber in naher Zukunft nachholen. Ein Testgerät ist bereits auf dem Weg zu uns, so dass wir uns bald mit eigenen Eindrücken bei euch melden können.

