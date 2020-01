Get aCC_e55: Puzzle-Game für Nerds mit rotierbaren Räumen

Könnt ihr euch für ungewöhnliche Rätsel-Spiele begeistern? Seid ihr ein wenig nerdy? Dann solltet ihr vielleicht einen Blick auf das Spiel Get aCC_e55 (App Store-Link) werfen, das seit kurzem im deutschen App Store als kostenloser Download bereit steht. Die App ist 113 MB groß und benötigt iOS 9.0 oder neuer zur Installation. Auch an eine deutsche Lokalisierung wurde seitens des Entwicklers Andrey Kyznetsov von UnderAIR gedacht. Wer Gefallen an Get aCC_e55 gefallen hat, kann zum Preis von 2,29 Euro die werbefreie Vollversion freischalten – aber auch ohne diese Investition lässt sich der Titel komplett durchspielen.

In Get aCC_e55 spielt man selbst als kleiner Nerd, der sich in einer angemieteten Garage neben einer Bar häuslich eingerichtet hat. In den 3D-Räumen ist es die Aufgabe des Spielers, selbige Umgebungen zu drehen, die Szene zu untersuchen und dabei Puzzles zu lösen. Der Entwickler berichtet dazu, dass Get aCC_e55 „eine isometrische Puzzle-Quest mit der Mechanik rotierender Räume“ ist. „Sie müssen öffnen, was geschlossen ist, korrigieren, was defekt ist, einen Weg aus den Räumen finden und verschiedene Aufgaben und Rätsel lösen.“

Erinnerungen an Rusty Lake und Stranger Things werden wach

Dabei ist es nicht immer gleich ersichtlich, wie die nächsten Schritte zu erfolgen haben. Der Gamer findet zudem Gegenstände, die er in sein eigenes Inventar aufnehmen und später mit anderen Objekten kombinieren kann. Weiß man einmal gar nicht weiter, gibt es die Möglichkeit, eine Hilfe-Funktion in Anspruch zu nehmen. Bei meinen ersten Versuchen mit Get aCC_e55 fühlte ich mich sehr an die ähnlich anmutenden Puzzles aus der Rusty Lake-Reihe erinnert, auch ein wenig „Stranger Things“-Feeling kommt beim Spielen auf.

Wer sich für den In-App-Kauf in Höhe von 2,29 Euro entscheidet, bekommt neben Werbefreiheit außerdem ein spezielles Werkzeug, um einen Aufzug reparieren zu können, sowie erweiterte Hilfestellungen. Entwickler Andrey Kyznetsov hat für sein ungewöhnliches Rätsel-Abenteuer schon eine Best Mobile Game-Nomination auf der DevGAMM-Konferenz in Minsk 2019 erhalten – wie bewertet ihr dieses interessante Puzzle-Game?