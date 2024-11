Gibt es bald keine Apple-Produkte in (PRODUCT)RED mehr?

Seit 2006 kooperiert Apple mit der Marke (RED), um den Global Fund zu unterstützen, eine Organisation, die sich dem Kampf gegen Krankheiten wie HIV/AIDS, Tuberkulose und Malaria in Afrika widmet. Im Rahmen dieser Partnerschaft hat Apple über Jahre hinweg verschiedene Produkte in der Sonderedition (PRODUCT)RED angeboten. Die Einnahmen aus diesen Verkäufen fließen teilweise direkt in den Global Fund. Doch in den letzten Jahren scheint Apple diese Initiative zurückzufahren.

Aktuell verkauft Apple nur noch das iPhone SE der dritten Generation in (PRODUCT)RED sowie einige wenige iPhone-Hüllen für das iPhone 14. Neuere Modelle, wie das iPhone 15 und das iPhone 16, wurden nicht mehr in der roten Sonderedition angeboten. Auch bei der Apple Watch sind Veränderungen spürbar: Während die Apple Watch Series 9 in Aluminium letztes Jahr noch in (PRODUCT)RED erhältlich war, fehlt bei der neuesten Apple Watch Series 10 diese Farbvariante komplett. Selbst das (PRODUCT)RED Sportarmband, das zusammen mit der Series 9 angeboten wurde, ist mittlerweile nicht mehr verfügbar.

Werden (PRODUCT)RED-Apple-Produkte eingestellt?

Es lässt sich bisher nur spekulieren, doch vieles deutet darauf hin, dass Apple die (PRODUCT)RED-Farbvariante für seine Produkte auslaufen lässt. Allerdings besteht die Möglichkeit, dass diese Sonderedition zukünftig selektiv und in begrenztem Umfang zurückkehrt. Eine endgültige Entscheidung hat Apple bisher nicht offiziell kommuniziert.

Apple setzt Spendenaktionen fort

Trotz des Rückgangs der (PRODUCT)RED-Produktpalette bleibt Apple der Unterstützung des Global Fund treu. Vom 29. November bis zum 8. Dezember 2024 startet eine neue Spendenaktion. In diesem Zeitraum spendet Apple für jeden Einkauf, der mit Apple Pay über die Apple-Website, die Apple Store-App oder in einem Apple Store getätigt wird, 5 US-Dollar an den Global Fund. Die Gesamtsumme der Spenden ist allerdings auf 3 Millionen US-Dollar begrenzt. (via MacRumors)

Mit dieser Initiative unterstreicht Apple sein Engagement für den guten Zweck – auch wenn die ikonischen (PRODUCT)RED-Produkte immer seltener werden.

Angebot Apple 2022 iPhone SE (256 GB) - (Product) RED (3. Generation) 4,7" Retina HD Display (11,94 cm Diagonale)

Fortschrittliches Ein‐Kamera-System mit 12 MP Weitwinkel-Kamera, Smart HDR 4, Fotografische Stile, Porträtmodus und 4K Video bis zu 60 fps