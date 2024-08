GoPro: Personalabbau im Rahmen von Umstrukturierungsmaßnahmen

Der Action-Kamerahersteller GoPro will im Rahmen von Umstrukturierungsmaßnahmen 15 Prozent seines Personals einsparen. Das kündigte das Unternehmen am Montag an. Die Umsetzung der Maßnahmen soll das Unternehmen zwischen 5 bis 7 Millionen US-Dollar kosten und bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.

Im dritten Quartal diesen Jahres, also im Laufe der nächsten anderthalb Monate, will GoPro mit den Entlassungen beginnen. Bis Ende 2024 sollen alle 139 Betroffene dann das Unternehmen verlassen haben. Derzeit zählt GoPro noch 925 Vollzeitbeschäftigte.

Anfang Juli meldete GoPro für das zweite Quartal des Jahres einen Umsatz von 186 Millionen US-Dollar. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Verlust von 22,7 Prozent. Die Betriebskosten hatten sich im Vorjahresvergleich allerdings um 5 Prozent auf 103 Millionen US-Dollar erhöht. Nach Bekanntgabe der Entlassungswelle stiegen die Aktien von GoPro um 1,5 Prozent.

Vorwurf der Patentverletzung durch chinesische Konkurrenz wird geprüft

Die U.S. International Trade Commission prüft derweil im Rahmen einer Untersuchung die Behauptung von GoPro zu Patentverletzungen durch die chinesische Firma Arashi Vision. Der Konkurrent von GoPro importiere laut GoPro-Aussage ähnliche Produkte in die USA.