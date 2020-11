iPhone 12 Pro: Materialkosten liegen bei circa 340 Euro

Das iPhone 12 Pro kostet im Verkauf mindestens 1120 Euro, das teuerste Modell liegt bei 1558,65 Euro. Doch wie teuer ist das iPhone in der Produktion? Fomalhaut Techno Solutions hat sich alle Komponenten genauer angesehen und nachgezählt.

Die Materialkosten für das iPhone 12 Pro belaufen sich auf umgerechnet 340 Euro. Aber hier sollte man beachten, dass Kosten für Mitarbeiter, Werbung, Entwicklung und Co. nicht eingerechnet sind – es handelt sich um die reinen Materialkosten. Ebenso bezahlt mit die Software-Entwicklung mit, denn was wäre ein iPhone ohne iOS- Betriebssystem?

Während das iPhone in China zusammensetzt wird, stammen die meisten Komponenten aber aus anderen Ländern. Die meisten Komponenten (26,8 Prozent) kommen aus Südkorea und werden von Samsung und LG beigesteuert. US-Firmen stellen weitere 21,9 Prozent der Teile her. Japan liefert 13,6 Prozent und Taiwan 11,1 Prozent. China stellt nur 4,6 Prozent der iPhone 12-Komponenten her.