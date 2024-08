iPhone Photography Awards: Gewinnerbilder für 2024 stehen fest

Dass sich die Qualität von Smartphone-Kameras in den letzten Jahren massiv verbessert hat, steht außer Frage. In fast allen Fällen ersetzt auch bei mir das Kamera-Setup meines iPhone 15 Pro meine digitale Spiegelreflex-Kamera samt Objektiv-Sammlung, die mehr oder weniger in der Tasche verstaubt. Was mit der iPhone-Kamera alles möglich ist, zeigen die jährlichen iPhone Photography Awards (IPPAWARDS), deren Gewinnerfotos jetzt verkündet wurden.

„Die diesjährigen Gewinnerbilder sind ein eindrucksvolles Zeugnis für die Kunst des Geschichtenerzählens durch Fotografie. Von der Ehrfurcht eines kleinen Jungen vor den Geheimnissen der Tiefsee in Boy Meets Shark bis hin zu den energiegeladenen und synchronen Bewegungen von Rettungsschwimmern beim Training im Lifeguard Camp – diese Fotos fangen Momente ein, die tief berühren. Ob Landschaften, Porträts oder abstrakte Kompositionen – die preisgekrönten Bilder vermitteln Emotionen, die von Gelassenheit und Verwunderung bis hin zu Freude und Selbstreflexion reichen, und zeigen die einzigartige Fähigkeit der iPhone-Fotografie, uns auf tiefgreifende Weise mit der Welt zu verbinden.“

So berichtet das Team der iPhone Photography Awards auf der eigenen Website. Viele der ausgezeichneten Fotos wurden mit Modellen der aktuellen iPhone 15-Generation aufgenommen, darunter auch das Gewinnerbild des Hauptpreises von Erin Brooks aus den USA, „Boy Meets Shark“, das in Schwarz-Weiß mit einem iPhone 15 Pro Max festgehalten wurde und einen kleinen Jungen vor einem großen Meeresaquarium zeigt.

Den ersten Platz heimste Glen Wilbert aus den USA, ein, der am Huntington Beach in Kalifornien ein Rettungsschwimmer-Training mit seinem iPhone 11 Pro Max fotografierte. Der zweite Platz ging an ein Foto, das Schüler in Kambodscha zeigt und von Anthony Maureal (USA) mit einem iPhone 15 Pro aufgenommen wurde. Wenlong Jiang aus China errang mit einem S/W-Bild eines Gebäudes mit Glasfassade, das mit einem iPhone 14 geschossen wurde, den dritten Platz.

In der Gewinnerliste finden sich auch Fotos aus verschiedenen Kategorien, beispielsweise Tiere, Kinder, Architektur, Urbanes, Natur, Menschen, Lifestyle, Stillleben, Reisen, Porträts und mehr. Alle Gewinnerfotos können auf der Website der IPPA eingesehen werden. Der Foto-Wettbewerb besteht bereits seit 2007 und steht allen iPhone- und iPad-Usern offen, eine Bearbeitung mit iOS-Apps und -Bordmitteln ist erlaubt. Das Einreichen eines Fotos ist mit einer Gebühr verbunden, mit der die Preise in Form von Apple-Geräten finanziert werden.

Fotos: Erin Brooks, Glen Wilbert/IPPA.