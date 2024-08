Dreame X40 Master: High-End-Wischroboter ab sofort für 1.699 Euro erhältlich

Wenn ich euch einen Saug- und Wischroboter empfehlen sollte und das Budget nur eine untergeordnete Rolle spielt, dann ist die Empfehlung ziemlich klar: Der Dreame X40 ist der aktuell beste Roboter auf dem Markt. Er bringt alle Funktionen mit, die man sich wünschen kann, und navigiert absolut zuverlässig durch die Gegend. Mein Highlight ist die Selbstreinigung der Bodenplatte in der Basisstation, die die Wartungsintervalle noch einmal deutlich verlängert. Mehr Eindrücke könnt ihr in meinem Erfahrungsbericht nachlesen.

Neben dem bereits länger erhältlichen Dreame X40 Ultra Complete mit einer klassischen Basisstation mit zwei Wassertanks für 1.499 Euro bekommt ihr ab sofort auch den Dreame X40 Master. Mit 1.699 Euro (Amazon-Link) kostet der sogar noch etwas mehr, bietet dafür aber eine Basisstation ohne Tanks. Diese ist deutlich kompakter gestaltet und mit Wasseranschlüssen ausgestattet. So könnt ihr den Roboter automatisch mit Frischwasser versorgen und das Schmutzwasser direkt ableiten.

Während die große Basisstation mit den zwei Wassertanks knapp 60 Zentimeter hoch ist und zudem noch nach oben aufgeklappt wird, ist die kompakte Station des Dreame X40 Master nur 28 Zentimeter hoch – das ist natürlich ein gewaltiger Unterschied.

Und jetzt ratet mal, bei wem Zuhause der Waschbecken-Unterschrank knapp 30 Zentimeter über dem Boden montiert ist. Richtig, bei mir. Eine perfekte Gelegenheit also, den Dreame X40 Master demnächst direkt an den Wasseranschluss im Badezimmer in der ersten Etage zu montieren und dort fahren zu lassen. Mit einem Kinderzimmer und dem Badezimmer inklusive Katzenklo hat er dort jedenfalls einige Herausforderungen zu bewältigen.

