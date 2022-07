Kuo: Periskop-Linse soll 2023 nur im iPhone 15 Pro zum Einsatz kommen

Schon seit 2020 gibt es immer wieder Gerüchte, dass Apple in einem der kommenden iPhone-Generationen eine Periskop-Kameralinse verbauen könnte. Seinerzeit brachte erstmals der bekannte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo diese Option ins Spiel. Zunächst ging Kuo davon aus, dass das Objektiv schon als Feature des iPhone 14 Pro zu erwarten sei, aber kürzlich erklärte er, dass ein „Pro“-Modell des iPhone 15 damit ausgestattet werden könnte. Auch der Analyst Jeff Pu hat ein solches Feature bereits prognostiziert.

Eine Periskop-Linse ermöglicht es, das in das Teleobjektiv einfallende Licht von einem schrägen Spiegel auf den Bildsensor der Kamera zu reflektieren. Die Richtungsänderung des Lichts ermöglicht ein längeres „gefaltetes“ Teleobjektiv in Handys, mit dem man weiter heranzoomen kann, ohne dass es zu Unschärfen kommt. Die Hersteller Largan und Genius könnten im Jahr 2023 Apples Hauptlieferanten für ein solches Objektiv sein.

Auch in anderen Smartphones kommen Periskop-Objektive bereits zum Einsatz, beispielsweise im Samsung Galaxy S22 Ultra. Das Gerät verfügt über einen bis zu 10-fachen optischen und 100-fachen digitalen Zoom. Mit einer solchen Linse würde das iPhone 15 Pro Max diesem Weg folgen und mit der Kameraentwicklung Schritt halten.

„Laut Kuo wird der 1/3-Zoll-Sensor eine Auflösung von 12 Megapixeln mit einer Blende von f/2.8 und einen bis zu 6-fachen optischen Zoom mit Sensor-Shift-Stabilisierung bieten. Zum Vergleich: Die iPhone 13 Pro-Modelle sind auf einen 3-fachen optischen Zoom beschränkt. Kuo geht außerdem davon aus, dass beide iPhone 16 Pro-Modelle im Jahr 2024 das gleiche oder ein ähnliches Periskop-Objektiv wie das des iPhone 15 Pro Max verwenden werden, wobei Apple seinen Trend fortsetzt, Standard- und Pro-Modelle voneinander abzugrenzen, indem bestimmte High-End-Hardware-Funktionen für letztere reserviert werden.“

So berichtet MacRumors über die aktuellen Aussagen des Apple-Analysten. Schon in diesem Jahr sollen mit der kommenden iPhone 14 Pro-Generation weitere Verbesserungen im Kamera-Equipment Einzug halten. Laut Kuo sollen die bestehenden Weitwinkel- und Telezoom-Linsen optimiert werden: So soll es im Telezoom-Objektiv statt eines 6-Linsen- ein 7-Linsen-Setup geben, auch eine 48- statt 12-Megapixel-Kamera soll verbaut werden.