Leben retten: Mein Impftermin und ein TV-Tipp

In diesem Beitrag geht es ausnahmsweise mal nicht um Apple, Apps oder Technik, sondern um zwei Dinge, die sich rund um das Thema „Leben retten“ drehen. Und an dieser Stelle freue ich mich besonders, dass ich auf unserem Blog selbst bestimmen darf, worüber ich schreibe oder nicht schreibe.

Heute Vormittag war ich in einer Hausarzt-Praxis direkt bei uns um die Ecke und habe mir dort die erste Ladung meiner Corona-Impfung abgeholt. Mit AstraZeneca, das seit ein paar Tagen ja ohne weitere Priorisierung verimpft werden darf. Nach ein paar Stunden geht es mir gut, abgesehen von ein wenig Schmerz rund um die Einstichstelle herum.

Über diejenigen, die immer noch davon ausgehen, dass Bill Gates hinter der ganzen Geschichte steckt, wollen wir nicht weiter diskutieren. Verstehen kann ich dagegen, dass jemand aufgrund der Geschehnisse der vergangenen Wochen ein ungutes Gefühl hat, wenn es um den AstraZeneca-Impfstoff geht. Das kann ich absolut nachvollziehen.

In den kommenden Wochen wird es aber auch immer mehr BionTech-Impfstoff geben und daher möchte ich an dieser Stelle einfach mal sagen: Wir sind jetzt endlich in der Situation, in der wird erstmals richtig aktiv (und nicht nur „passiv“ durch die Minimierung von Kontakten) etwas gegen Corona tun können. Diese Chance sollten wir nutzen – für uns und für unsere Mitmenschen!

Vierte Staffel von „Feuer & Flamme“ ist gestartet

Leben gerettet werden auch in „Feuer & Flamme“. Das ist eine Doku-Serie, die seit einigen Jahren im WDR läuft und auch in der ARD Mediathek abgerufen werden kann. Die ersten beiden Staffeln wurden zusammen mit der Feuerwehr Gelsenkirchen gedreht, seit der dritten Staffel wird die Feuerwehr in Bochum begleitet. Vergangene Woche ist die vierte Staffel gestartet.

Schaut unbedingt mal rein, denn aus meiner Sicht gibt es wirklich interessante Einblicke in den Berufsalltag der Feuerwehr. Natürlich auch mit ein paar spektakulären Bildern, allerdings ohne irgendwelche künstliche Dramatisierung.

Und ich kann euch versprechen: So etwas wie in der ersten Folge von Staffel vier habt ihr ganz sicher noch nicht gesehen. Meine Schwester hat mir vor ein paar Tagen noch gesagt, dass sie sich fast in die Hose gemacht hätte. Hoffentlich liest sie das jetzt hier nicht…