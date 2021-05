WhatsApp macht Rückzieher: Keine Einschränkungen ab dem 15. Mai

Anfang dieses Jahres sorgte eine Ankündigung vom Messenger WhatsApp (App Store-Link) für große Furore in der Nutzerschaft: Man wollte neue Nutzungsbedingungen durchsetzen und denjenigen Usern, die diesen nicht zustimmen, den Zugang zu WhatsApp verwehren. Die Folge: Millionen Nutzer wanderten zu anderen Messengern ab, beispielsweise zu den sicheren Alternativen Threema (App Store-Link) und Signal (App Store-Link), und kehrten dem zum Facebook-Konzern gehörigen Messenger-Dienst den Rücken. Einen Vergleich der Messenger WhatsApp, Threema, Signal und Telegram findet ihr hier.

Nach der umfassenden Kritik an den neuen Nutzungsbedingungen erklärte WhatsApp dann, die neuen AGB nicht schon am 8. Februar durchsetzen zu wollen, sondern bot einen Aufschub bis zum 15. Mai dieses Jahres. Nach dieser Gnadenfrist sollten Nutzer, die den neuen AGB nicht zugestimmt haben, noch eine Weile lang Nachrichten und Anrufe empfangen, aber nicht mehr interagieren können. Nach 120 Tagen Inaktivität würde der Account laut WhatsApp-Sprechern deaktiviert werden.

Nun hat man bei WhatsApp einen zweiten Rückzieher gemacht und will auch nach dem 15. Mai 2021 vorerst keine Einschränkungen durchsetzen. Von WhatsApp heißt es dazu (via t3n),

„Während die Mehrheit der Benutzer, die die neuen Nutzungsbedingungen erhalten haben, diese akzeptiert haben, verstehen wir, dass einige Leute noch nicht die Möglichkeit hatten, dies zu tun. Daher werden wir am 15. Mai weder Konten löschen, noch wird jemand die Funktionalität von WhatsApp verlieren. Wir werden aber in den nächsten Wochen weitere Erinnerungen an die Nutzer senden.“