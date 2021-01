Messenger-Vergleich: WhatsApp, Threema, Telegram und Signal

Aktuell sind Messenger wieder in aller Munde, da WhatsApp die AGB ändert und außerhalb der Europäischen Union Nutzerdaten an Facebook weitergibt. WhatsApp stellt aber auch klar, dass keine Daten aus privaten Chats, keine Kontakte, keine geteilten Standorte und Co. weitergegeben werden. Dennoch schauen sich gerade eine Vielzahl an Nutzer nach Alternativen um.

Doch welcher Messenger ist denn nun in Sachen Sicherheit und Datenschutz am besten? Die Antwort heißt Threema. Die Macher der App haben sich die Mühe gemacht und die Funktionen mit Signal, Telegram und WhatsApp vergleichen – objektiv.

Telegram : Aus dem Vergleich geht deutlich hervor, dass Telegram keine sichere Alternative zu WhatsApp ist, allein schon deshalb, weil Nachrichten standardmässig nicht Ende-zu Ende-verschlüsselt sind und permanent auf einem Server gespeichert werden, wo der Dienstbetreiber sie jederzeit lesen könnte.

Signal : Signal genießt unter Experten einen hervorragenden Ruf und ist zweifellos eine gute Alternative zu WhatsApp. Doch wie WhatsApp setzt auch Signal die Offenlegung personenbezogener Daten voraus; die Angabe der Telefonnummer ist zwingend erforderlich. Als US-amerikanisches Unternehmen unterliegt Signal zudem dem CLOUD Act, welcher US-Behörden berechtigt, auf Daten US-amerikanischer IT-Dienstleister zuzugreifen.

Threema: Threema wurde 2012 als sichere und privatsphärefreundliche Alternative zu WhatsApp ins Leben gerufen. So überrascht es kaum, dass der Schweizer Messenger hinsichtlich Sicherheit und Datenschutz auf ganzer Linie überzeugt. Als einziger der verglichenen Dienste erfüllt Threema das «Privacy by Design»-Credo: Es fallen nur für den Betrieb zwingend notwendige Daten an, und Threema lässt sich ohne Angabe personenbezogener Daten wie Telefonnummer oder E-Mail-Adresse nutzen.

Das Fazit des Vergleichs lautet:

Was Sicherheit und Datenschutz betrifft, hat Threema klar die Nase vorn. Es ist der einzige Dienst, der sich anonym, d.h. ohne Angabe personenbezogener Daten (wie Rufnummer oder E-Mail-Adresse) nutzen lässt. Signal ist ebenfalls auf Sicherheit und Datenschutz ausgelegt, aber da es sich um einen US-Dienst handelt, untersteht er dem CLOUD Act, und zudem ist die Angabe personenbezogener Daten erforderlich. Bei Telegram handelt es sich um eine Cloud-Lösung, die unter keiner gängigen Definition als sicher gelten kann, zumal Nachrichten standardmässig nicht Ende-zu-Ende-verschlüsselt sind und langfristig auf einem Server gespeichert werden, wo der Dienstbetreiber sowie ggf. Hacker sie jederzeit lesen könnten. WhatsApp verfügt zwar über Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, aber die Datenschutzerklärung sieht eine Verwendung von Nutzerdaten zu Werbezwecken vor, der Dienst ist nicht DSGVO-konform und setzt die Angabe personenbezogener Daten sowie Adressbuch-Zugriff voraus.

Klickt euch gerne auf diese Webseite, um den kompletten Vergleich einsehen zu können.

Datenschutzlabels im App Store

Unter dem Titel „App-Datenschutz“ müssen Entwickler verpflichtend angeben, wie welche Daten genutzt werden. Die genauen Details könnt ihr direkt im App Store abrufen, einen Überblick haben wir folgend zusammengestallt.