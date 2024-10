Meross: Neues Hygrometer und Thermometer mit HomeKit ab sofort vorbestellbar

Der Smart-Home-Zubehör-Anbieter Meross hat ein neues smartes Hygro- und Thermometer auf den Markt gebracht (Amazon-Link), das zusätzlich zur Temperatur und Luftfeuchtigkeit auch Lichtintensität, Taupunkttemperatur und Sättigungsdampfdruckdaten erfassen kann. In Kombination mit anderen Meross-Geräten kann es zum Beispiel für deren Aktivierung sorgen.

Erfasst das neue Messgeräte Werte in festgelegter Höhe, kann es zum Beispiel bei zu trockener Luft einen Meross-Luftbefeuchter auslösen, wenn dieser im Smart Home im Einsatz ist. Zudem verfügt das Gerät über einen Feuchtigkeitssensor, der Veränderungen in der Luftfeuchtigkeit und Co. erfassen und beim Überschreiten von Grenzwerten das Senden einer Alarmbenachrichtigung über die Meross-App auslösen kann. Grundsätzlich werden alle gesammelten Daten in der Meross-App visualisiert. Die Datenspeicherung erfolgt dabei in der Cloud. Erfasste Daten lassen sich manuell entfernen.

Besonders genau dank neuer Sensoren

Das neue Meross-Messgerät soll dank neuer Schweizer Sensoren besonders genau sein und Temperatur auf ±0,1 Grad Celsius und die Luftfeuchtigkeitsgenauigkeit auf ±2 Prozent genau messen können. Die Batterielaufzeit des Geräts soll bis zu drei Jahre betragen. Ein erster Satz Batterien ist dabei im Lieferumfang enthalten.

Das Gerät verfügt über ein 3,7-Zoll-LCD-Display, auf dem ihr die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit, Datum und Uhrzeit, die Lichtintensität, den Komfort, den Batteriestatus und einiges mehr in Echtzeit ablesen könnt. Über zwei haptische Tasten könnt ihr zudem Szenen anlegen und andere Meross-Geräte verknüpfen.

Für die Verwendung des neuen Messgeräts benötigt ihr einen Meross Hub. Je nach verwendetem Hub könnt ihr das Messgerät dann mit Plattformen wie Matter, Apple HomeKit, Alexa, Google Home, SmartThings usw. nutzen. Der Sensor kann mit allen Apps verbunden werden und alle Geräte steuern.

Ab sofort vorbestellbar

Das Meross Hygro- und Thermometer kann ab sofort für 42,99 Euro bei Amazon vorbestellt werden. Die Lieferzeit wird aktuell allerdings mit drei bis sieben Monaten angegeben. Erfahrungsgemäß sollte es aber durchaus schneller gehen.

Meross WLAN Hygrometer Thermometer Innen,Smart LCD Digital Temperatur... Intelligente Geräteverwaltung: Das Meross Digital Temperaturmessgerät überwacht Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Lichtintensität, Taupunkttemperatur...

Präzisere Daten und längere Batterielaufzeit: Ausgestattet mit fortschrittlichen Schweizer Sensoren, beträgt die Temperaturgenauigkeit ±0,1 Grad...