Starkes Balkonkraftwerk-Angebot von Zendure für 1.697 Euro

Von Zendure haben wir erst kürzlich den Hyper 2000 vorgestellt, ein All-in-One Kopfmodul für die Speicherblöcke des Herstellers. Mit dem Hub 2000 hat Zendure noch ein weiteres Eisen im Feuer, hier wird einfach euer bestehende Wechselrichter eingesetzt. Und das ist aktuell besonders attraktiv, was den Preis anbelangt.

Anlässlich der Prime Deal Days bekommt ihr das folgende Set für 1.697 Euro:

Zendure SolarFlow Hub 2000

2x Zendure AB2000 mit je 1.920 Wh Kapazität

Zendure Ace 1500

direkt zum Bundle bei Amazon

Eurer bestehendes Balkonkraftwerk könnt ihr mit diesem Bundle ordentlich aufmotzen. Der Zendure SolarFlow Hub 2000 verfügt über zwei Solareingänge mit einer Gesamtleistung von 1.800 Watt, hier könnt ihr also locker vier handelsübliche Solarmodule anschließen.

In den beiden Akkus können 3.840 Wattstunden Solarenergie gespeichert werden. Prinzipiell lässt sich das System auch noch um weitere Speicherblöcke erweitern, aber ich denke über das ganze Jahr hinweg ist diese Größe für die meisten Anlagen ganz passend.

Die Bonus-Zugabe: Der Zendure Ace 1500

Als Bonus gibt es in diesem Bundle den Zendure Ace 1500, der alleine einen Preis von 399 Euro hat. Es handelt sich um ein Kopfmodul, das aus eurem Akku eine Powerstation macht. Unter anderem gibt es USB-Anschlüsse und zwei 230 Volt Steckdosen, mit denen ihr eure Geräte auch abseits des Stromnetzes versorgen könnt. Ebenfalls praktisch: Es gibt einen weiteren Solareingang und sogar einen AC-Eingang. Letzteren könnt ihr dafür verwenden, um eure Akkus bei schlechtem Wetter oder nachts mit Storm zu versorgen, am besten natürlich in Verbindung mit einem dynamischen Stromtarif.

Der Ace 1500 hat nur einen Haken: Das Modul ist im Gegensatz zu den anderen Komponenten von Zendure nicht vollständig wettergeschützt. Ihr könnt ihr daher nur dauerhaft auf euren Akku-Blöcken lassen, wenn das System beispielsweise in der Garage oder im Keller aufgestellt ist.

Insgesamt kann sich das Bundle für 1.697 Euro aber definitiv sehen lassen. Einzeln würdet ihr für den Hub 2000 derzeit 299 Euro bezahlen, ein AB2000-Akku kostet 699 Euro und der Ace 1500 wie erwähnt 399 Euro. Das macht einen Gesamtpreis von 2.096 Euro.

