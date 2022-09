Netatmo Smarte Außenkamera mit Sirene jetzt auch in Weiß erhältlich

Die Netatmo Smarte Außenkamera mit Sirene ist bisher nur in Schwarz erhältlich, allerdings hat Netatmo jetzt auch eine weiße Version vorgestellt. Diese wird in Kürze für 319 Euro bei Tink, Cyberport und im Netatmo Online-Shop erhältlich sein.

Die smarten Außenkameras von Netatmo überwachen das Eigenheim rund um die Uhr. Damit sie zu jeder Hausfassade passen, kommt Netatmo dem Wunsch seiner Nutzer und Nutzerinnen nach und bietet sie jetzt auch in Weiß an. Das neue Modell verfügt über die gleichen Funktionen wie sein Vorgänger: Die Kamera unterscheidet zwischen Menschen, Tieren und Autos und benachrichtigt in Echtzeit, wenn jemand das Grundstück betritt. Über die Home + Security App kann man die 105 dB laute eingebaute Sirene ertönen lassen und Eindringlinge erschrecken und vertreiben.

Die Smarte Außenkamera mit Alarmsirene verfügt über eine Full-HD-Kamera mit 1080p. Ihr 100-Grad-Weitwinkelobjektiv und ihr Erfassungsbereich von 20 Meter sorgen für umfangreichen Schutz. Mit der Alert-Zone-Funktion lassen sich Bereiche festlegen, die von der Kamera überwacht werden sollen. So wird verhindert, dass die Straße oder der Nachbargarten mitüberwacht wird. Die Kamera ist mit Infrarotnachtsicht ausgestattet, damit sie auch nachts das Zuhause zuverlässig im Blick hat und qualitative Aufzeichnungen bietet.

Alle Funktionen der Netatmo-Kamera mit Alarmsirene funktionieren ohne Abonnement sowie ohne zusätzliche Kosten. Die Videos werden ohne zusätzliche Kosten direkt auf der mitgelieferten MicroSD-Karte gespeichert.