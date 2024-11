Netflix erreicht neuen Meilenstein: Werbe-Tarif weiterhin stark gefragt

Netflix hat lange die Strategie verfolgt und Werbung vermieden. Doch der Markt ändert sich und Netflix hat das Potenzial von Werbung für sich entdecket – und ist mit der Entscheidung mehr als happy. Bei den neusten Quartalszahlen hat der Streamingriese nämlich bekannt gegeben, dass derzeit 70 Millionen monatliche Nutzer und Nutzerinnen das werbefinanzierte Angebot nutzen. Im Mai meldete Netflix noch 40 Millionen monatliche User, demnach hat Netflix in knapp 5 Monaten mehr als 30 Millionen MAUs dazu gewonnen.

Außerdem gab der Streaming-Dienst bekannt, dass 50 Prozent aller Neuanmeldungen in den Ländern, in denen er verfügbar ist, auf den werbefinanzierten Tarif entfallen. Netflix hat sein werbefinanziertes Angebot in den USA, Australien, Brasilien, Großbritannien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Japan und anderen Ländern im November 2022 eingeführt.

Netflix mit Werbung ist günstig

Dass der Werbe-Tarif gefragt ist, ist keine große Überraschung mehr. Die werbefreien Tarife werden immer teurer und wenn man nicht auf Netflix verzichten möchte, ist die werbefinanzierte Option eben die günstigste. Da der Tarif so beliebt ist, hat Netflix auch neue Funktionen ausgeliefert, unter anderem eine bessere Auflösung sowie die Möglichkeit zwei Streams gleichzeitig zu sehen.

Im Rahmen seiner Geschäftsergebnisse im letzten Monat meldete Netflix einen Anstieg der Abonnenten und Abonnentinnen um 5 Millionen auf 282,7 Millionen weltweit. Das Unternehmen wird in dieser Woche auch den Boxkampf zwischen Mike Tyson und Jake Paul live übertragen, zu dem alle User kostenlosen Zugang haben werden.