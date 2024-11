Sonos arbeitet an neuer Zonen-Funktion für seine Lautsprecher

In diesem Jahr gab es von Sonos einige neue Hardware, wie etwa den neuen Sonos Ace Kopfhörer oder zuletzt die verbesserte Sonos Arc Ultra und den dazugehörigen Sonos Sub der vierten Generation. In Sachen Software hat man sich nach dem großen und gleichzeitig problematischen App-Update aber vor allem um die Fehlerbehebungen kümmern müssen.

Nun macht sich endlich mal wieder ein neues Software-Feature bereit: Zonen. Es soll in Kürze in den Beta-Test starten und dürfte dann hoffentlich auch bald ganz regulär in der Sonos-App landen. Und ich bin tatsächlich recht gespannt auf die neuen Möglichkeiten.

Es ist ja schon jetzt kein großes Problem, mehrere Räume in der Sonos-App zusammenzufassen, das ist eine Sache von wenigen Handgriffen. Allerdings muss man die Räume immer und immer wieder neue gruppieren, wenn man sie zwischendurch auch einzeln nutzen möchte. Daher arbeitet Sonos an den Zonen, die zusätzlich zu einzelnen Räumen angelegt werden können.

Zonen in der Sonos-App mit einer großen Einschränkungen?

Dabei wird man für jede Zone individuelle Einstellungen vornehmen können. „Mit den Zonen kannst du die Lautstärkeregelung und den Equalizer für jeden Lautsprecher individuell einstellen und so bei jedem Start deiner Musik ein optimales Hörerlebnis für größere Räume oder mehrere Räume gewährleisten“, heißt es von Sonos.

Es scheint aber einige Einschränkungen zu geben, die hoffentlich noch während der Beta-Testphase eliminiert werden. Zonen sollen nämlich nicht funktionieren, wenn Lautsprecher als Stereo-Paar, Heimkino-Setup oder mit seinem Sub gekoppelt sind. Das dürfte aus meiner Sicht insbesondere für Räume wie dem Wohnzimmer ein großes Problem darstellen, das die Funktion schon erheblich einschränkt.

Generell ist die Idee sehr zu begrüßen. Vergleichbar ist die Funktion mit den Zonen in der Philips Hue App, wo ebenfalls mehrere Räume zusammengefasst werden können. So kann ich Wohnzimmer, Esszimmer und Küche jederzeit einzeln steuern, aber auch das gesamte offene Erdgeschoss auf einen Schlag.