Apple Music Classical: Jetzt mit CarPlay-Unterstützung

Bereits im Januar war es für einen kurzen Moment so weit, dann hat Apple die Funktion aber doch wieder zurückgezogen. Die Rede ist von der CarPlay-Unterstützung in Apple Music Classical (App Store-Link). Jetzt können wir Vollzug melden: Mit dem Update auf Version 2.1 könnt ihr eure liebste klassische Musik auch ganz komfortabel im Auto hören.

Mit dem passenden Auto, mittlerweile haben ja fast alle Hersteller Android Auto und Apple CarPlay mit an Board, könnt ihr nun direkt über das „Autoradio“ auf Funktionen wie die gespeicherten Wiedergabelisten, Titel aus eurer Bibliothek oder Empfehlung von Apple Music Classical zugreifen.

Zusätzlichen Komfort und auch etwas mehr Sicherheit im Auto gibt es dank der ebenfalls hinzugefügten Unterstützung für Siri-Sprachbefehle. Ihr könnt die gewünschte Musik in Apple Music Classical einfach per Sprache aufrufen. Das klappt natürlich nicht nur in Verbindung mit CarPlay, sondern auch einfach so mit iPhone und iPad.

Die Neuerungen des vorherigen Updates im Überblick

Die erst im vergangenen Jahr von Apple veröffentlichte Anwendung hatte zuletzt im September ein Update mit neuen Funktionen erhalten. Mit dem damaligen Update reichte Apple mehr als 50.000 Album-Booklets nach, also Informationen rund um den Künstler, die Produzenten und mehr. Mit dabei sind seitdem auch Details über das Orchester, den Dirigenten, die Solisten sowie gegebenenfalls gesungene Texte und Opernlibretti. Ergänzt wird das Angebot auch Interviews und verfasste Begleitnotizen.

Was für Liebhaber der klassischen Musik eine feine Sache ist: Apple Music Classical ist Bestandteil von Apple Music und erfordert kein weiteres Abonnement. Ihr könnt die App und die zusätzlichen musikalischen Inhalte also einfach so nutzen, wenn ihr Apple Music schon in irgendeiner Form abonniert habt. Im App Store ist die Anwendung aktuell mit 3,8 von 5 möglichen Sternen bewertet.