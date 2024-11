Gamery: Spiele lassen sich jetzt auch per Barcode hinzufügen

In vielen Haushalten gibt es nicht nur eine, sondern gleich mehrere Spielkonsolen, dazu möglicherweise einen Gaming-PC oder -Mac, Mobile Games unter iOS und iPadOS. Da kann man schnell schon einmal den Überblick verlieren, welche Spiele man bereits gekauft, gespielt oder noch auf der Wunschliste stehen hat. Auch bei mir hat sich im Laufe der Jahre einiges an PlayStation-, Nintendo Switch- und mobilen Spielen angesammelt, deren Verwaltung nicht immer ganz leicht ist.

Hilfe für solche Fälle bietet die praktische App Gamery (App Store-Link), die im App Store kostenlos auf iPhones und iPads heruntergeladen werden kann. Der Download ist etwa 41 MB groß und benötigt zudem iOS bzw. iPadOS 18.0 oder neuer zur Installation. Alle Inhalte können in deutscher Sprache genutzt werden. Gamery finanziert sich über ein optionales „Premier“-Abo, das für 2,99 Euro/Monat zu haben ist oder pro Jahr 14,99 Euro kostet. Alternativ ist ein Einmalkauf in Höhe von 17,99 Euro möglich. Für viele User dürfte die kostenlose Variante der App allerdings schon mehr als ausreichend sein.

Gamery wird vom deutschen Entwickler Nico Reese im App Store als „beste App für die Verwaltung deiner Videospielsammlung“ bezeichnet. Mit Gamery lassen sich Spiele in thematischen Sammlungen organisieren, Erfolge verfolgen und über eine integrierte Wunschliste über kommende Releases auf dem Laufenden bleiben. Games lassen sich für verschiedenste Plattformen wie PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox, Steam, iOS, iPadOS, Mac und mehr über eine Suchfunktion bequem in die Bibliothek oder Wunschliste einbinden. In der Abo-Version von Gamery können die Detailseiten der Spiele zudem eigens angepasst werden.

Mit der neuesten Version von Gamery ist es nun sogar noch einfacher geworden, neue Games – sofern sie in physischer Form vorliegen – zu katalogisieren und in die eigene Sammlung einzubinden. Das Update auf die aktuelle Version 2.9 fügt Gamery nämlich einen Barcode-Scanner hinzu, mit dem sich physische Spiele ganz einfach zur Bibliothek hinzufügen lassen. „Keine manuellen Eingaben mehr – einfach scannen und speichern“, berichtet dazu auch Nico Reese im App Store.

Schon mit dem vorletzten Update auf Version 2.8 vom September dieses Jahres hat der Entwickler einige Neuerungen in Gamery integriert. So gibt es für User von iOS 18 dunkle und eingefärbte Homescreen-Icons sowie die Möglichkeit, Spiele in der Bibliothek bewerten und Reviews hinzufügen zu können. In den Spieledetails wird darüber hinaus nun auch das Erscheinungsdatum angezeigt, die Funktionswünsche-Liste verfügt über eine Suchleiste, und das Aussehen von Gamery Premier wurde angepasst.

Das Update auf Version 2.8 und 2.9 von Gamery steht allen Nutzern und Nutzerinnen ab sofort kostenlos im deutschen App Store zum Download zur Verfügung. Die Anwendung bekommt durchschnittlich gute 4,4 Sterne in den Bewertungen spendiert.