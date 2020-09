Neues von Feuerwear: Zwei neue Geldbeutel & eine Empfehlung für die Damenwelt

Ich bin ja seit jeher ein großer Fan der Kölner Marke Feuerwear und finde es immer wieder spannend, wenn ich im Alltag Personen treffe, die eine Tasche von Feuerwear durch die Gegend tragen. Aktuell habe ich den Gürtel Bill und ab und zu den Rucksack Eddie im Einsatz.

Im Oktober kommen zwei neue Accessoires von Feuerwear in den hauseigenen Online-Shop, auf die wir kurz einen Blick werfen möchten. Es sind zwei Geldbeutel, jeweils eines für Damen und eines für Herren.

Das sind Alex und Frank von Feuerwear

Alex ist ein Damenportemonnaie im XS-Format. Sechs Kartenfächer, zwei Scheinfächer und ein großzügiges Reißverschlussfach in der Mitte bieten ausreichend Platz – alles gesichert von einem umlaufenden Reißverschluss. Kundenkarten, Kleingeld, Notizzettel und Einkaufs-Chip kommen also nicht abhanden und sind schnell gefunden. Mit einem Format von nur 9 x 4 x 2 cm bleibt nämlich alles übersichtlich und aufgeräumt.

Das Herrenportemonnaie Frank ist ein echter Kumpel. Dank der kompakten Maße von 9,5 x 12 x 1 cm passt er bequem in jede Hosentasche und trägt dabei nicht dick auf. Stürze oder Regenschauer machen ihm nichts aus. Er bleibt flexibel, da er sich einfach aufklappen lässt. Ein Münzfach, ein Scheinfach und drei Kartenfächer plus ein flexibles Kartensteckfach sorgen für Ordnung.

Beide neuen Portemonnaies werden im Oktober erhältlich sein, haltet bei Interesse also einfach mal die Augen auf und schaut später noch einmal bei Feuerwear vorbei.

Clutch ist eine Empfehlung für die Damenwelt

Und dann hätte ich – oder besser gesagt meine Frau – noch eine Empfehlung für die Damenwelt. Meine bessere Hälfte trägt seit einiger Zeit die Clutch Charlie durch die Gegend – und zwar immer dann, wenn keine großem Handtasche nötig ist.

Aus Männersicht würde ich schon fast sagen: Dieses kleine Handtäschchen ist die Hosentasche für Frauen. Schlüsse, Portemonnaie, iPhone – alles, was ich in meiner Hose unterbringe, packt meine Frau einfach in die Clutch. Und am Ende des Tages meist sogar noch ein bisschen mehr. Was soll sie auch anderes machen? Bei den meisten ihrer Hosen sind die Taschen ja auch nur Dekoration.

Wie dem auch sei: Ich finde das Teilchen ziemlich cool, meine Frau auch. Leider ist die Clutch mit knapp 100 Euro nicht ganz günstig – dafür könnt ihr euch im Online-Shop von Feuerwear euer persönliches Unikat in Rot, Weiß oder Schwarz aussuchen.

Dank Freunde-Aktion 10 Euro sparen

Solltet ihr demnächst etwas bei Feuerwear bestellen wollen und noch Neukunde sein, könnt ihr übrigens einen Blick auf die Freunde-Aktion werfen. Dort könnt ihr 10 Euro sparen. Und wenn ihr beim Kauf den Gutscheincode DHW-WAU1-TCX eingebt, bekomme ich als kleines Dankeschön auch einen Gutschein.