NotchNook: Mac-App erweitert MacBook-Notch zur Dynamic Island

Apple hat dem MacBook ja eine Notch spendiert, in der Sensoren und die FaceTime-Kamera eingebaut sind. Die kleine Kerbe nehme ich gar nicht mehr wahr, außerdem finde ich sie nicht störend. Die findigen Entwickler von lo.cafe nutzen mit ihrer App NotchNook die Kerbe aus und verwandeln diese in eine Art Dynamic Island, wie man es vom iPhone kennt.

Da ihr NotchNook 48 Stunden lang kostenlos ausprobieren könnt, könnt ihr die App unverbindlich testen. Nach der Installation öffnet sich die Dynamic Island entweder durch einen Klick auf die Notch oder je nach Einstellung, wenn man mit der Maus darüber fährt. Auf der erweiterten Ablage stehen derzeit begrenzte Möglichkeiten zur Verfügung, unter anderem könnt ihr die Musikwiedergabe von Apple Music oder YouTube sehen und steuern, Kalendereinträge anzeigen, Kurzbefehle auflisten oder einen kleinen Spiegel nutzen, der natürlich mit der FaceTime-Kamera umgesetzt ist. Bei meinem Test hat die Kalender-Anzeige leider nicht funktioniert, obwohl ich alle Berechtigungen verteilt habe.

Neben dem sogenannten Nook-Bereich, gibt es auch eine Ablage, in der ihr Dateien, Dokumente, Fotos, Videos und mehr ablegen könnt, um diese schneller für die Weiterverarbeitung aufrufen zu können. Das ganze funktioniert via Drag-and-Drop ziemlich einfach. Außerdem könnt ihr über die Dynamic Island von NotchNook auch Dateien und Dokumente schnell per AirDrop teilen. Das ist nämlich die zweite Option der Ablage.

Mehr Optionen und Funktionen bietet NotchNook bisher nicht. In den Einstellungen könnt ihr selbst festlegen, welche Tools ihr in welcher Größe anzeigen wollt. Ich finde die Idee ziemlich nett, bin mir aber noch nicht sicher, ob NotchNook für meinen Workflow geeignet ist. Wie gesagt: Probiert das Programm einfach mal für 48 Stunden kostenlos aus und entscheidet dann, ob NotchNook eure Arbeit erleichtert. NotchNook kostet entweder 3 US-Dollar pro Monat oder einmalig 25 US-Dollar. Der Download und/oder Kauf erfolgt dabei direkt über die Entwickler-Webseite.