Disney+: Neue immersive National Geographic-Umgebung für Apple Vision Pro

Wer ein Apple Vision Pro-Headset besitzt und zudem den Videostreaming-Dienst Disney+ (App Store-Link) verwendet, kann nun auf eine neue immersive Umgebung zugreifen. Neben den bereits bekannten Umgebungen Disney+ Theatre, Scare Floor, Avengers Tower und Tatooine hält der Videodienst nun auch die Option „Iceland“ bereit.

Die von National Geographic zur Verfügung gestellte immersive Umgebung zeigt verschiedene Ansichten des Thingvellir-Nationalparks in Island. So können zum Beispiel verschneite Landschaften und felsige Gelände an einem Wintertag erlebt werden, das ganze inklusive passender Klänge und interaktiven Elementen. Für die atemberaubenden Bilder war ein Fotografenteam von National Geographic verantwortlich, das Technologien wie Photogrammetrie und Gigapixel-Panoramen angewandt hat. David Miller, EVP von National Geographic, erklärt dazu (via MacRumors):

„Seit seiner Gründung ist National Geographic ein Vorreiter in Sachen Fotografie und hat bahnbrechende Technologien eingesetzt, um Geschichten zu erzählen, die eine tiefere Verbindung zur natürlichen Welt schaffen. Die Schaffung dieser immersiven Umgebung war für uns ein natürlicher nächster Schritt, um auf diesem Erbe aufzubauen und den Zuschauern weiterhin die Möglichkeit zu geben, die Schönheit unserer natürlichen Welt zu erleben und Orte zu sehen, die sie sonst vielleicht nie besuchen würden.“

Disney+ integriert neben der neuen immersiven Umgebung auch weitere 3D-Filme in die eigene Sammlung. Zu diesen zählen The Avengers, Avengers: Age of Ultron, Ant-Man sowie Ant-Man and the Wasp. Schon vor diesem Update standen Titel wie Die kleine Meerjungfrau, Frozen 2, Coco, Der König der Löwen und mehr bei Disney+ im 3D-Format zur Verfügung.