Vimeo: Video-Plattform bringt App zurück auf das Apple TV

Die Videostreaming-Plattform Vimeo steht immer noch ein wenig in Konkurrenz zum großen und marktbeherrschenden YouTube, hat aber mittlerweile als Nischen-App seinen Platz gefunden und bietet teils deutlich andere Inhalte als der Platzhirsch an. Wer Vimeo in letzter Zeit auf dem großen Bildschirm per Apple TV nutzen wollte, schaute buchstäblich in die Röhre: Die App war lange nicht für tvOS erhältlich.

Nun hat Vimeo in einem neuen Blogbeitrag mitgeteilt, dass man die Vimeo-App nach rund zwei Jahren zurück auf das Apple TV (App Store-Link) bringt. Die aktualisierte Vimeo-App wurde von Grund auf neu entwickelt und kann auf alle Apple TV-Geräte geladen werden, die mindestens über tvOS 18 oder neuer verfügen.

Die neue Vimeo-App unterstützt das Entdecken, Suchen und Ansehen von Videos der Plattform und stellt auch eine Bibliothek, eine „Später ansehen“-Liste sowie einen eigenen Bereich für On Demand-Käufe und Empfehlungen der Redaktion zur Verfügung. Bei der Wiedergabe von Videos können Optionen wie eine Geschwindigkeitssteuerung, verschiedene Sprachen und Videokapitel genutzt werden, zudem unterstützt die App auf dem Apple TV auch Inhalte in 4K-Auflösung.

Als bisheriger Workaround war es möglich, die Vimeo-App auf einem iPhone oder iPad zu verwenden, und die entsprechenden Video-Inhalte dann per AirPlay auf das Apple TV und angeschlossenen Fernseher oder Monitor zu streamen. Laut Vimeo war eine Rückkehr der Apple TV-App von der eigenen Community gefordert worden.

Vimeo lässt sich kostenlos auf dem iPhone, iPad und dem Apple TV nutzen, ist rund 175 MB groß und erfordert iOS/iPadOS 16.0 oder tvOS 18.0 oder neuer zur Installation. Auch eine deutsche Lokalisierung ist für die Video-Anwendung vorhanden. Vimeo lässt sich grundsätzlich kostenlos verwenden, bietet aber optionale Abonnements für Video-Ersteller und -Erstellerinnen an, die ab 8 Euro/Monat erhältlich sind.