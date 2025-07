OneIsAll Cozy C1 und Comfy C1: Zwei Pflegegeräte für Vierbeiner vorgestellt

Wenn die Temperaturen steigen, wird es auch für Hunde schnell unangenehm, vor allem, wenn das Fell nicht richtig gepflegt ist. Viele Hundehalter und -halterinnen greifen dann reflexartig zum Rasierer. Die richtige Sommerpflege braucht allerdings mehr als nur einen Haarschnitt, sondern gleich eine durchdachte Routine. An dieser Stelle setzen zwei praktische Produkte von OneIsAll an: Die beiden smarten Pflegegeräte Cozy C1 und Comfy C1.

Beide Pflegegeräte eignen sich für die Fellpflege von Hunden und Katzen, und bieten integrierte Funktionen wie Saugen und Schneiden (Comfy C1) oder auch Saugen, Trocknen und Schneiden (Cozy C1). Ebenfalls vorhanden sind bei beiden Geräten ein Staubbehälter mit Volumen von jeweils zwei Litern, in dem sich Schmutz und Haare der Haustiere sammeln lässt.

Bevor es ans Schneiden des Fells geht, muss selbiges erst einmal gründlich entwirrt werden. Die OneIsAll-Bürste des Cozy C1 entfernt sanft abgestorbene Haare und Schmutz, verhindert schmerzhafte Verfilzungen und regt gleichzeitig die Durchblutung an. Dabei sollte immer in Wuchsrichtung und zunächst an empfindlichen Stellen wie dem Bauch und Achseln gebürstet werden. Zusätzlich sorgen spezielle Aufsätze der OneIsAll-Geräte dafür, dass auch sensible Zonen sicher und effektiv gepflegt werden.

Ein gekürztes Fell kann die Körpertemperatur regulieren – aber nur, wenn es richtig gemacht wird. Der kabellose und leise Trimmer des Cozy C1 macht das Pflegen besonders angenehm, selbst für nervöse Hunde. Mit verschiedenen Aufsätzen kann individuell auf Felltyp und Rasse eingegangen werden. Auch nach dem Schneiden bleiben zudem oft viele Haare am Tier haften. Mit der integrierten Saugfunktion von Cozy C1 oder Comfy C1 verschwinden lose Haare direkt im Auffangbehälter des Geräts. Das spart nicht nur Zeit, sondern verhindert auch Juckreiz und Reizungen.

Beide Pflegegeräte derzeit mit Rabatt bei Amazon erhältlich

Der OneIsAll Comfy C1 verfügt über insgesamt fünf Funktionen für Hunde und Katzen, kann Saugen und Schneiden, und setzt auf eine einstellbare Saugleistung von 10 kPa. Als Zubehör mitgeliefert wird eine breite Saugdüse, ein Möbelaufsatz, ein Trimmer, sechs Aufsteckkämme, ein Krallenschneider-, sowie ein Pfotenpflege-Aufsatz. Mit einem Geräuschpegel von etwa 50 dB arbeitet das Gerät vergleichsweise leise, und das Eigengewicht von 2,82 Kilogramm sorgt für einen flexiblen Einsatz. Die Stromversorgung erfolgt über einen integrierten Akku, der per USB-C aufgeladen werden kann. Bei Amazon ist der OneIsAll Comfy C1 derzeit mit 5 Prozent Rabatt für 81,21 Euro erhältlich.

Mit dem OneIsAll Cozy C1 gibt es eine weitere Pflege-Variante, die zusätzlich zur Saug- und Schneide- auch noch über eine Trocknen-Funktion verfügt. Das 8-in-1-Gerät für die Fellpflege von Hunden und Katzen saugt mit einer einstellbaren Leistung von 12 kPa, zudem kann bei der Trocknung der Luftstrom und die Temperatur justiert werden. Als Zubehör des 60 dB lauten Cozy C1 wird eine breite Saugdüse, ein Entwirrungsaufsatz, ein Möbelaufsatz, Trocknungsaufsätze, ein Trimmer sowie sechs Aufsteckkämme mitgeliefert. Das im Netzbetrieb nutzbare Gerät ist 2,22 Kilogramm leicht und kostet derzeit bei Amazon mit einem Rabatt von 13 Prozent 129,99 statt sonst üblicher 149,99 Euro.