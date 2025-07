Das Wochenend-Gewinnspiel: Darf es auch etwas mehr sein?

Ich habe ja schon Probleme, Powerbanks mit 140 Watt Leistung an ihre Grenzen zu bringen, da mir schlichtergreifend die Geräte fehlen, die so viel Strom saugen. Mein MacBook begnügt sich beispielsweise mit 96 Watt. Daher würde mir das Ugreen Tischladegerät mit 200 Watt, das es derzeit für 53,99 Euro im Angebot gibt, auch vollkommen ausreichen.

Falls euch das nicht genug ist, solltet ihr auf jeden Fall an unserem Wochenend-Gewinnspiel teilnehmen. Wir verlosen nämlich das Top-Modell von Ugreen, das Ugreen Nexode Ladegerät mit stolzen 500 Watt Leistung. Ein echtes Monster, das sich selbst um die hungrigsten Geräte kümmert.

Mit seinen kompakten Abmessungen von 14,6 x 6,0 x 11,5 Zentimetern passt es problemlos auf jeden Schreibtisch. Allerdings bringt es mit 1,8 Kilogramm ein stattliches Gewicht auf die Waage, was es weniger reisetauglich macht. Das Ladegerät verfügt über fünf USB-C-Anschlüsse sowie einen USB-A-Anschluss für ältere Geräte.

Auch beim Anschluss von fünf oder sechs Geräten stehen am ersten USB-C-Port immer noch die vollen 240 Watt zur Verfügung, was definitiv beeindruckend ist. Bei voller Belegung liefern die anderen USB-C-Ports immer noch 60 Watt. Dafür muss man erstmal die passenden Geräte am Start haben.

Günstig ist der Spaß nicht. Der Listenpreis liegt bei 249,99 Euro, für Prime-Mitglieder gibt es derzeit 50 Euro Rabatt. Noch besser wird der Spaß bei uns, denn hier bekommt jemand von euch das Ladegerät komplett kostenlos.

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Wenn ihr euch eine Chance auf das 500 Watt Ladegerät von Ugreen sichern wollt, dann müsst ihr lediglich bis Sonntag um 23:59 Uhr eine E-Mail an gewinnspiel@appgefahren.de senden. Im Betreff beantwortet ihr bitte die folgende Frage:

Welche Elektronik-Messe werden wir im September besuchen?

Wie immer werden wir am Montag unter allen richtigen Einsendungen eine Gewinnerin oder einen Gewinner ziehen und in unserem News-Ticker bekannt geben.