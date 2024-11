Polarlicht-Vorhersage: Mit dieser App kommt ihr dem Himmelsspektakel auf die Spur

Vor kurzem sorgte ein besonders starker Sonnensturm dafür, dass sich die wunderschön anzusehenden Polarlichter, ebenfalls bekannt als Aurora Borealis, auch in südlicheren Gefilden am dunklen Abendhimmel zeigten. Das Naturschauspiel konnte ausnahmsweise auch in fast ganz Deutschland vielerorts mit bloßem Auge beobachtet werden.

Mir blieb das bunte Spektakel am Himmel leider verwehrt, da sich die Vorhersage binnen weniger Stunden für meinen Standort rapide verschlechterte und irgendwann das Ausharren in der Kälte samt Kamera-Equipment und Thermoskanne mit Tee keinen Sinn mehr ergab. Damit ich beim nächsten Mal gleich reagieren und den Himmel genau beobachten kann, sollte es in meiner Region wieder zu Polarlichtern kommen, habe ich mich nach mehreren Polarlicht-Apps im App Store umgesehen und bin schlussendlich bei der Anwendung mit dem simplen Titel Polarlicht-Vorhersage gelandet.

Erhältlich ist die Polarlicht-Vorhersage entweder in einer kostenlosen und werbefinanzierten Variante (App Store-Link), oder auch in einer werbefreien Version für 3,99 Euro (App Store-Link), die zusätzlich auch auf dem Apple TV, der Apple Watch und dem Apple Vision Pro-Headset genutzt werden kann. Beide Anwendungen lassen sich komplett in deutscher Sprache nutzen und benötigen mindestens iOS/iPadOS 14.0 oder neuer auf dem Gerät.

„Polarlicht-Vorhersage [Pro] ist die beste App, um Nordlichter zu beobachten. Ausgestattet mit einem glatten, dunklen Design spricht es sowohl Touristen wie auch ernsthafte Polarlicht-Beobachter an, indem sie ihnen sagt, was sie wissen wollen – ob das die genaue Wahrscheinlichkeit ist, eine Aurora Borealis zu sehen oder Details über Sonnenwinde zu erfahren und hochauflösende Sonnenbilder zu betrachten. Mit dieser App werden Sie in kürzester Zeit ein Nordlicht zu Gesicht bekommen.“

Um die Polarlicht-Vorhersage nutzen zu können, hat man der App bei der ersten Verwendung Zugriff auf den Standort zu gestatten. Wer über bald anstehende Polarlichter informiert werden möchte, kann außerdem die Benachrichtigungen für die Anwendung aktivieren. So bleibt man immer im Bilde, wenn es am eigenen Ort bald am Himmel zu einem kleinen Spektakel kommt.

Polarlicht-Wahrscheinlichkeit per KP-Wert und Wolkenabdeckung inklusive

Die Polarlicht-Vorhersage liefert dann, basierend auf dem eigenen Standort, eine aktuelle Wahrscheinlichkeit, dass dort gerade Polarlichter auftreten können. Auf dem zweiten Bildschirm sieht man die Polarlicht-Vorhersagen in Echtzeit, basierend auf dem gewählten Standort und beruhend auf der vergangenen und bevorstehenden Aktivität der Sonne. Die Vorhersage zeigt die Polarlicht-Wahrscheinlichkeit für die nächsten 5, 10, 15, 20 und 25 Minuten an, die Wolkenabdeckung gibt die Wahrscheinlichkeit eines wolkenlosen Himmels für die nächsten fünf Stunden an. Zudem gibt es Infos zum KP-Wert, der die geomagnetische Aktivität abbildet: Diese werden in Minuten, Stunden und Tagen in der Vorhersage präsentiert.

Auf der Startseite kann auch eine Polarlicht-Karte eingesehen werden: Dort findet sich eine Ebene, die auf einer Weltkarte die aktuellen Regionen anzeigt, an denen Polarlichter zu sehen sein werden. Zudem gibt es eine Rubrik „Beste Standorte“, die mit Stecknadeln auf einer Weltkarte Orte markiert, auf denen man derzeit Polarlichter sehen kann, ebenso wie Webcams von Orten mit hoher Wahrscheinlichkeit einer auftretenden Aurora Borealis.

Wer sich an den wunderschönen Himmelserscheinungen erfreuen will, findet im Tab „Galerie“ tolle Fotos von Nutzern und Nutzerinnen aus der ganzen Welt, die ihre Sichtungen fotografisch festgehalten haben – inklusive Nutzername, Ortsangabe und Datum. In einem weiteren Tab „Sonne“ gibt es aktuelle Sonnenbilder aus wissenschaftlichen Quellen. Die App verwendet für ihre Informationen Daten auf der Grundlage der OVATION Polarlicht-Vorhersage des Weltraumwetter-Prognosezentrums SWPC (Space Weather Prediction Center) aus Boulder im US-Bundesstaat Colorado. Solltet ihr also auf das nächste Polarlicht-Event hoffen oder gerade Urlaub in nördlichen Gefilden machen, so sei euch die Polarlicht-Vorhersage-App ans Herz gelegt.