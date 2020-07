Prime Day findet auch dieses Jahr statt: Genaues Datum noch nicht bekannt

Eigentlich wäre es in den vergangenen Tagen soweit gewesen: Der Prime Day fand in den vergangenen Jahren stets gegen Mitte Juli statt. Aufgrund der Umstände hat Amazon sein großes Shopping-Event, bei dem auch ich persönlich regelmäßig zugeschlagen habe, bislang nicht umgesetzt.

Ausfallen soll der Prime Day aber nicht, wie Amazon nun bekannt gegeben hat. Bereits heute Vormittag hat man angekündigt, dass der Prime Day in Indien am 6. und 7. August stattfinden wird. “Details für den Rest der Welt geben wir bald bekannt”, heißt es in einem Statement.

Zudem lässt man uns wissen: “Das lange Warten hat ein Ende: Auch in diesem Jahr wird es einen Prime Day geben. Allerdings bringen wir die Prime Day Rabatte später als gewöhnlich. Denn die Sicherheit der Mitarbeiter, Kunden & Verkaufspartner hat für uns höchste Priorität.”

Wir sind also gespannt, wann wir uns auf den Prime Day freuen dürfen. Realistisch gesehen dürfte es im August, spätestens im September soweit sein – denn ansonsten käme man mit dem Weihnachtsgeschäft in die Quere.