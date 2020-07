KlickPop Puzzle Panic: Action-Puzzle ist zurück im App Store

Wer sich in diesen Tagen etwas die Zeit vertreiben möchte, kann zum Casual-Puzzle-Game KlickPop Puzzle Panic (App Store-Link) greifen, das vom deutschen Entwickler Andreas Schneider von Gamgo stammt und sich kostenlos auf iPhones und iPads herunterladen lässt. Der Download des Spiels ist etwa 73 MB groß und erfordert zudem iOS 10.3 oder neuer auf dem Gerät. Auch eine deutsche Lokalisierung ist vorhanden.

Während der Corona-Zeit war auch das Team um Andreas Schneider nicht untätig und hat nach einer kleinen Pause das actiongeladene KlickPop Puzzle Panic aufgehübscht. Das Spiel wurde nun mit neuen Herausforderungen und weiteren Anpassungen an alle aktuellen iOS-Geräte erneut im deutschen App Store veröffentlicht. Derzeit wird KlickPop Puzzle Panic sogar von Apple in der Rubrik “Games/Updated + Upgraded” im App Store gefeatured.

Das Spiel ist ein chaotisches, Hyper Casual Action-Puzzlespiel. Gamer von KlickPop Puzzle Panic haben 60 Sekunden Zeit plus Bonus, um so viele Steine wie möglich zu spielen, um möglichst viele Punkte abzugreifen. Immer fest im Blick: Das Erreichen der 5 Millionen Punkte-Grenze. In der neuen Version ist KlickPop Puzzle Panic komplett kostenlos. Der Entwickler berichtet dazu: “Wir haben alle In-Apps entfernt – auch wenn noch In-Apps im AppStore zu sehen sind. Diese mussten wir zwecks Kompatibilität mit der alten Version so stehen lassen. Zu den weiteren neuen Features der aktualisierten Version zählen

Viele neue bunte Steine für noch mehr Levelvarianten

Tonnenweise Power-Ups, Multiplier und verrückte abgedrehte Power-Booster

Sammle Geschenke wie Coins und seltene Booster

Erweitere deine Spielzeit mit Bonus-Zeit, um eine noch bessere Punktzahl zu erzielen

24 neue Challenges

Tippe wie wild und spiele schnelle und chaotische Matches

Vor allem für die neueren Geräte wie die iPhone 11-Generation und die aktuellen iPad Pros wurden auch grafische Anpassungen vorgenommen. So lässt es sich nun noch schneller und besser auf den größeren Screens der iDevices tippen und kombinieren, was das Zeug hält. Erfreulicherweise gibt es in diesem Titel keine großflächige Werbung oder ständige Aufforderungen, Käufe zu tätigen. Welche Challenges in KlickPop Puzzle Panic habt ihr schon geschafft?