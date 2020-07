Datenleck bei VPN-Diensten: Mehrere Anbieter betroffen

Ein VPN-Dienst kann beim täglichen Surfen im Web ein äußerst hilfreicher Service sein, wenn es um die Privatsphäre des Nutzers geht. Derartige Services sind aber auch immer wieder Angriffen von außen ausgesetzt – wie ein erneuter Fall, über den nun unter anderem das Magazin t3n berichtet.

Insgesamt sieben Anbieter von VPN-Diensten sollen unabsichtlich Daten von bis zu 20 Millionen betroffener Kunden ins Netz gestellt haben. Interessant in diesem Zusammenhang: Einige der Anbieter haben explizit damit geworben, diese nun aufgetauchten Daten eigentlich gar nicht erheben zu wollen. So geht es beispielsweise dem VPN-Service Ufo VPN, der angibt, “keine Aufzeichnungen über das Surfverhalten von Kundinnen und Kunden zu führen”, wie es bei t3n heißt. In einem Bericht von Comparitech jedoch deutet sich das Gegenteil an: In einer öffentlichen Datenbank sind Nutzerdaten von etwa 20 Millionen Nutzern aufgetaucht, darunter auch besuchte Websites, Namen, Adressen, unverschlüsselte Passwörter und Zugriffe auf die PayPal-API.

Alle betroffenen Dienste nutzen gleiche White Label-Lösung

Aber nicht nur Ufo VPN ist betroffen, auch sechs weitere Anbieter von VPN-Diensten sind beteiligt: Nutzerdaten von Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN und Rabbit VPN fanden sich ebenfalls in der Datenbank. So berichtet zumindest vpnMentor auf der eigenen Website. “Offenbar nutzen alle sieben Anbieter dieselbe White-Label-Lösung für ihr VPN-Angebot. Die stammt von dem Hongkonger Unternehmen Dreamfii. Auch die Websites sind in zumindest drei Fällen fast identisch”, erklärt t3n. Das Team von vpnMentor konnte zudem herausfinden, dass sich Benutzeraktivitäten auf den gemeinsam genutzten Servern der Anbieter befinden.

In einer Stellungnahme von Ufo VPN gegenüber Comparitech beharrt man auf dem Standpunkt, dass man keine Nutzerdaten sammeln zu gedenke. “Auf diesem Server sind alle gesammelten Informationen anonym und dürfen nur zur Analyse der Netzwerkleistung und -problemen des Benutzers verwendet werden, um die Servicequalität zu verbessern“, so Ufo VPN. Die betroffene öffentlich zugängliche Datenbank wurde mittlerweile gesichert, wie t3n berichtet. Es ist allerdings nach wie vor unklar, wie viele Unbefugte sich Zugriff auf die Informationen verschaffen konnten. Das Team von vpnMentor hat laut eigener Aussage sowohl die VPN-Anbieter selbst, als auch die Behörden in Hongkong von der Datenpanne in Kenntnis gesetzt.