appgefahren Ticker: Meldungen & Deals am 21. Juli (1 News)

Heute startet der neue Spotify Original Podcast “JOKES mit Till Reiners”. In zunächst 13 Episoden lädt der Stand-Up-Comedian Kollegen aus der Comedyszene zum Gespräch ein. Sie unterhalten sich darüber, was sie und ihre Arbeit beeinflusst, die Anfänge ihrer Karriere, was guten Humor ausmacht und wie es hinter den Kulissen der Comedybranche aussieht. Ein kurzes Video von Till Reiners zum Start seines Podcasts gibt es hier.