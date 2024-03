Soundcore Boom 2: Neuer Lautsprecher direkt 30 Euro reduziert

Das hat nicht lang gedauert: Am 11. März ist der neue Soundcore Boom 2 von Anker offiziell gestartet, nur einen Tag später gibt es bereits einen Rabattgutschein für einen satten Preisnachlass. Von 129,99 Euro könnt ihr den Preis auf nur noch 99,99 Euro (zum Shop) reduzieren, wenn ihr beim Kauf über die Hersteller-Webseite den Gutscheincode AFFBOOM2DE an der Kasse verwendet. Das entspricht immerhin einem Nachlass von rund 23 Prozent.

Unsere Eindrücke rund um den Soundcore Boom 2 könnt ihr ganz einfach im Testbericht nachlesen, den wir bereits in der vergangenen Woche für euch angefertigt haben.

Im Soundcore-Shop stehen euch natürlich alle drei Farben zur Verfügung, genauer gesagt Schwarz, Blau und Grün. Zudem verfügt jeder Boom 2 über integrierte LEDs, die an den Seiten in verschiedenen Farben leuchten können. Falls euch das gar nicht zusagt, könnt ihr das Licht über die Soundcore-App auch komplett deaktiviert.

Neben dem – für die kompakten Abmessungen – erstaunlich kraftvollen Sound punktet der Bluetooth-Lautsprecher vor allem mit tollen Outdoor-Qualitäten. So beträgt die Akkulaufzeit beispielsweise stolze 24 Stunden und der Wasserschutz ist mit IPX7 angegeben. Aber noch besser: Der Soundcore Boom 2 schwimmt an der Wasseroberfläche. Wenn er euch mal von eurer Yacht (oder vom SUP-Board) fällt, ist das also kein Problem.

Anker Soundcore Boom 2 30 Euro Rabatt mit Gutscheincode AFFBOOM2DE 129,99 99,99 EUR jetzt kaufen

Anker Soundcore Boom 2: Bass, Bass, wir brauchen Bass! Musik kombiniert mit Licht - Anker hat auf dem Mobile World Congress in Barcelona eine ganze Reihe neuer Produkte präsentiert, einige davon ahben wir euch bereits vorgestellt. Etwa den X10 Omni Pro oder die neuen…