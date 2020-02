Sparda-Bank zeigt, wie die Zwei-Faktor-Authentifizierung besonders frustrierend werden kann

Heute gibt es mal wieder etwas aus der Rubrik: „Mir geht das neue PSD2 ziemlich auf den Sack“. Im Mittelpunkt steht die Sparda-Bank West, von der ich mich nach Einführung eines neuen Gebührenmodells ohnehin verabschieden wollte – nur leider ist ein Umzug des Haupt-Familien-Kontos nicht mal eben so erledigt.

Für Probleme sorgt dieses Mal die SpardaSecureApp, die mit 4,7 Sternen bei über 70.000 Bewertungen eigentlich ziemlich gut anzukommen scheint. Sortiert man die Rezensionen aber mal nach dem Datum, wird man schnell feststellen: Mit dem Update auf Version 3.0 haben zahlreiche Nutzer große Probleme. Sie wurden ausgesperrt und können sich nicht wieder einloggen.

Natürlich hat es sowohl mich, als auch meine Frau ebenfalls getroffen. Face ID beziehungsweise Touch ID funktionieren nicht mehr, stattdessen soll der Login mit einem Passwort erfolgen. Wir haben alle Passwörter ausprobiert, die wir mit dem Online-Banking in Verbindung gebracht haben, mit der Anmeldung hat es trotzdem nicht geklappt.

Über die „Passwort vergessen“-Funktion führt der einzige Ausweg über die Zusendung eines neuen (und dann auch nur einmal gültigen) Aktivierungsbrief, der dann in einigen Tagen per Briefpost bei uns eintrudelt. Für eilige Bankgeschäfte alles andere als förderlich. Immerhin: Vor wenigen Minuten hat die Bank ein Update für die SpardaSecureApp veröffentlicht. Version 3.0.1 hilft hoffentlich allen, die in den letzten Tagen nicht Version 3.0 installiert und geöffnet haben.

PSD2 ist kein Standard, sondern ein Stückwerk

Diese Geschichte bekräftigt meine Meinung rund um den im vergangenen Herbst eingeführten Sicherheitsstandard PSD2 einmal mehr. Zusätzliche Sicherheit ist nicht verkehrt, dann aber einen Standard einzuführen, der am Ende gar kein Standard ist, halte ich für absolut sinnbefreit.

Bei der einen Bank muss man sich bei jedem Login authentifizieren, bei der nächsten Bank bleibt der Login 90 Tage gültig. Die eine App baut ihren PSD2-Login direkt in die Banking-App mit ein, bei anderen muss man die Freigabe in einer zweiten App durchführen. Bei der einen Bank kann der Aktivierungsbrief mehrfach genutzt werden, bei der nächsten Bank ist er nur einmal gültig. Die eine Bank lässt sich problemlos mit Drittanbieter-Apps verknüpfen, die andere Bank unterstützt den HBCI-Standard immer noch nicht.

Online-Banking könnte eine so tolle Sache sein. Man kann seine Konten von überall zu jederzeit überblicken und verwalten, Bankgeschäfte auch dann tätigen, wenn die Banken eigentlich geschlossen sind. Anstatt sich um einen einheitlichen Sicherheitsstandard zu kümmern, haben die Banken die neue „Sicherheitsvorgabe“ PSD2 aber alle auf ihre eigene Art und Weise umgesetzt. Wer nur bei einer Bank ist, wird davon nicht viel mitbekommen – aber wehe, man muss in seinem Alltag Konten bei mehreren Banken nutzen.