Study with Subwords: Neue gamifizierte Lern-App vom Letter Rooms-Entwickler

Der österreichische Entwickler Klemens Strasser dürfte vielen euch durch Titel wie Ancient Board Games Collection oder Letter Rooms bekannt sein. Nun meldet sich Strasser mit einer neuen Anwendung im deutschen App Store zurück: Study with Subwords (App Store-Link). Die App lässt sich kostenlos auf iPhones und iPads herunterladen, zur Freischaltung aller Funktionen wird ein Abo für 4,99 Euro/Monat bzw. 29,99 Euro/Jahr fällig. Study with Subwords ist rund 108 MB groß, benötigt iOS/iPadOS 16.0 oder neuer zur Installation, und lässt sich auch in deutscher Sprache verwenden.

Die Idee hinter der Lern-App ist einfach: Nutzer und Nutzerinnen erstellen eine Liste mit zusammenhängendem Wissen, wie Länder und deren Hauptstädte, oder englische Wörter und deren Übersetzung ins Spanische. Study with Subwords zerlegt diese Wörter in Teile, und die User müssen diese wieder zusammensetzen. Mit mehreren Lernmodi, Wortteilungsarten und einem Lernplan hilft Study with Subwords dabei, sich Wissen einzuprägen, ohne dass es sich nach trockenem Lernen anfühlt.

Um direkt loszulegen, kann man über 60 Listen aus der eingebauten Galerie herunterladen, die jeden Monat um weitere Listen erweitert wird. Es lassen sich aber auch Listen mit der Kamera einscannen, manuell in der App erstellen oder als CSV-Datei aus Excel, Google Sheets und anderen Anwendungen importieren.

Viele Barrierefreiheits-Optionen integriert

Entwickler Klemens Strasser hat bei der Entwicklung von Study with Subwords auch großen Wert auf Barrierefreiheit gelegt. Study with Subwords ist durch VoiceOver, Switch Control und Voice Control vollständig bedienbar für Menschen mit Seh- oder motorischen Einschränkungen. Außerdem bietet die App eine Unterstützung für größere Textgrößen und verfügt über eine spezielle Schriftart, die das Lesen für Menschen mit Legasthenie leichter macht.

Das Spielprinzip kann auch von einem Gravitations-Lernspiel auf ein deterministisches Raster-Layout umgestellt werden, was Menschen mit Sehbehinderungen das Auffinden von Subwords erleichtert, aber auch die kognitive Belastung reduziert. Nicht zuletzt bietet die App die Möglichkeit, das Farbschema zu ändern, entweder zu einem kontrastreicheren Schema, zu einem Schema mit farbenblindensicheren Farben oder zu einem komplett benutzerdefinierten Design, bei dem die NutzerInnen jede Farbe in der App selbst auswählen können.

Study with Subwords kann ab sofort kostenlos aus dem deutschen App Store heruntergeladen werden. Das Freischalten aller Funktionen, beispielsweise ein voller Zugriff auf die Galerie, Scannen mit der Kamera, CSV-Import, unbegrenzte Listen, Ordner und der unbegrenzte Lernplan ist mit den oben erwähnten Abo-Kosten verbunden.