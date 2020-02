Vodafone: Ausbau von Gigabit-Anschlüssen nach Unitymedia-Übernahme

Als der Telekommunikations-Riese Vodafone im vergangenen Jahr das Unternehmen Unitymedia übernahm, stand bereits fest, dass die Marke nicht am Markt erhalten bleiben wird. Nun ist es endgültig soweit: Unitymedia verschwindet. Das Unternehmen hat nach eigener Aussage etwa 7,2 Millionen Kabel-, Telefon- und Internetkunden in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg. Für die Kunden soll sich bis auf den geänderten Namen allerdings nichts ändern.

Auch die nun von Vodafone einverleibten Kunden von Unitymedia sollen von einer großen Offensive im Hinblick auf schnelle Internetverbindungen profitieren. Wie Vodafone nun berichtet, arbeitet man gegenwärtig an einem flächendeckenden Gigabit-Netz, das immer mehr Haushalte unterstützen soll. „Was vor zwei Jahren als Vision begann, ist heute Realität“, erklärt dazu Vodafone Deutschland CEO Hannes Ametsreiter. „Wir haben geliefert: Das Gigabit-Netz für Deutschland ist da. Für bereits 17 Millionen Haushalte. Zu einem Preis, der seinesgleichen sucht – und Gigabit für alle erschwinglich macht.“

Dafür haben in den letzten Monaten Techniker und Tarif-Experten des Konzerns mit Hochdruck gearbeitet. In den drei oben genannten Bundesländern wurden so auf einen Schlaf weitere 5,5 Millionen Kabel-Anschlüsse für Gigabit-Geschwindigkeiten freigeschaltet. Auf diese Weise können nun 17 Millionen Haushalte im gesamten Kabel-Verbreitungsgebiet Deutschlands von höheren Internetgeschwindigkeiten profitieren. Vodafone wird damit gleichzeitig auch Deutschlands größter Gigabit-Netzbetreiber: 17 Millionen – also 40 Prozent aller belieferten Haushalte – können auf das Gigabit-Netz setzen.

GigaCable Max-Tarif für 39,99 Euro/Monat

Zeitgleich mit dem vereinten Netz nimmt Vodafone nun auch die Marke Unitymedia vom Markt. Neben umgestalteten Shops, die dann das Vodafone-Logo aufweisen werden, verschmelzen auch die Produkt-Sortimente. Schon seit September des letzten Jahres verkaufen Unitymedia-Shops auch Vodafone-Mobilfunk-Produkte, in den kommenden Wochen sollen auch die Festnetz- und TV-Angebote vereinheitlicht werden.

Im Zuge der neuen Gigabit-Offensive will Vodafone zusätzlich mit einem günstigen Tarif punkten. Ab sofort wird daher auch mit der Vermarktung des Gigabit-Traifs „GigaCable Max“ begonnen, der Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1.000 Mbit/s sowie eine Sprach-Flatrate ins deutsche Festnetz bietet und dauerhaft während der Vertragszeit für 39,99 Euro/Monat zu haben sein wird. Das Angebot lässt sich noch bis zum 5. April 2020 buchen und richtet sich sowohl an Neu-, als auch an Bestandskunden. Weitere Infos zum neuen Tarif gibt es auf der Produktseite von Vodafone.