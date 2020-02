App Store Confidential: Spannende Einblicke in Apples Geschäftszweig

Im Jahr 2008 war Apples App Store mit gerade einmal 500 Apps gestartet – aktuell gibt es mehrere Millionen Anwendungen für alle Lebensbereiche. Mittlerweile generiert der App Store mehr als doppelt so viel Umsatz wie der Fast Food-Konzern McDonalds. So ist es an der Zeit, einmal einen genaueren Blick hinter die Kulissen dieses wichtigen Geschäftszweigs von Apple zu werfen.

Das nun erschienene Buch „App Store Confidential: Ein persönlicher Blick hinter die Kulissen von Apples wichtigstem Business“ von Tom Sadowski ist frisch bei Amazon aufgeschlagen und kann dort zum Preis von 18,00 Euro als gebundene Ausgabe sowie für 11,99 Euro als Kindle-Edition erworben werden. Prime-Kunden profitieren von einer kostenlosen Ein-Tages-Lieferung. Der Infotext zur Neuausgabe liest sich auf jeden Fall schon einmal sehr interessant.

In ‚App Store Confidential’ gibt Tom Sadowski, der zuletzt das App-Geschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantwortete, spannende Einblicke in die App-Economy. Wie wird eine App im Store erfolgreich und gar zur ‚App des Jahres‘? Welche Dos und Don’ts gelten in der Zusammenarbeit mit Apple? Und wie arbeitet es sich überhaupt bei dem Tech-Giganten aus dem Silicon Valley, um den sich Mythen und Legenden ranken? Tom Sadowski tritt aus dem Schatten des Konzerns und erzählt ehrlich und direkt von seinem Weg zu Apple, seinen persönlichen Erlebnissen im App-Business und Meetings mit Apple-Chef Tim Cook. ‚App Store Confidential‘ ist ein Insider-Blick hinter die Kulissen des Kult-Unternehmens, das unser aller Leben mit iPhone, iPad, App Store und Co. für immer verändert hat.

Das Taschenbuch aus dem Murmann Verlag weist 200 Seiten auf und wurde von keinem Unbekannten aus dem Apple-Universum geschrieben: Tom Sadowski ist nicht nur Diplom-Kaufmann der Betriebswirtschaftslehre, sondern war langjähriger Apple-Manager. Während seiner zehn Jahre bei Apple verantwortete er zuletzt das App-Geschäft und vorher das iTunes-Marketing in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Derzeit ist Sadowski als Coach für StartUps und Unternehmensberater tätig.

Wir sind gespannt auf diesen neuen Buchtitel zum Thema Apple. Welches war euer letztes Werk, das ihr zu diesem Thema gelesen habt? Habt ihr Buchempfehlungen für Tech-Fans? Wir freuen uns wie immer auf eure Kommentare.