Waipu.tv: Preiserhöhung für TV-Streaming ab dem 15. Januar geplant

In den vergangenen Jahren hat Waipu.tv nicht nur zahlreiche neue Funktionen und Inhalte eingeführt, sondern durch etliche Angebote auch zahlreiche neue Nutzerinnen und Nutzer gewonnen. Das Resultat scheint nun eine Preiserhöhung zu sein, die in zwei Monaten greifen soll. Ab dem 15. Januar wird das beliebte Perfect Plus Paket von Waipu.tv pro Monat 2 Euro teurer, was einer Preissteigerung von 15 Prozent entspricht. Der Preis beträgt dann 14,99 Euro.

„Diese Entscheidung erfolgt nach vier Jahren stabilem Preis und sichert die stetige Erweiterung des Funktionsumfangs und die kontinuierliche Qualitätssteigerung des Angebots“, heißt es von Seiten des Anbieters. Seit 2019 hat man die Zahl der Sender ausbauen können, die Waiputhek gestartet sowie Full-HD und Dolby Audio eingeführt.

Zusammen mit der Preiserhöhung wird weiter am Funktionsumfang des TV-Streaming-Angebots gefeilt. Ab dem 15. Dezember wird der Aufnahmespeicher von Waipu.tv von 100 auf 150 Stunden aufgestockt, so dass deutlich mehr Inhalte für eine spätere Nutzung gespeichert werden können.

Angebote nutzen und alten Preis für 2015 nutzen

Falls ihr Waipu.tv regelmäßig nutzt, macht es durchaus Sinn, dass ihr euch vor dem 15. Januar noch den alten Preis als Jahrespaket sichert und so zumindest noch einige Zeit weniger bezahlt.

Aktuell lässt sich das Jahres-Paket übrigens noch zum Vorteilspreis sichern. Waipu.tv Perfect Plus bekommt ihr ein Jahr lang für nur 60 Euro, also für 5 Euro pro Monat (zum Angebot). Obendrauf gibt es noch uneingeschränkten Zugriff auf das Streaming-Angebot von Sky. bei „WOW Filme & Serien“ könnt ihr zahlreiche aktuelle Blockbuster sehen.

Laut unseren Informationen läuft das Angebot noch bis zum 19. November. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Waipu.tv den Black Friday nicht auslassen wird, dann ist aber durchaus ein anderes Bundle möglich. Wenn ihr mit dem Filmpaket von WOW etwas anfangen könnt, dann solltet ihr jetzt zuschlagen.