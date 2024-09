YouTube erhöht die Preise für Premium in mehr als 15 Ländern

Wir nutzen YouTube Premium schon lange, da die Werbeblöcke vor und während der Videos für mich einfach nervig sind. Dass Werbung innerhalb von Videos geschaltet wird, ist ein ganz anderes Thema. Oftmals ist sie jedoch an die Zielgruppe angepasst. Dennoch scheint das aktuelle Finanzierungsmodell von YouTube Premium nicht ausreichend durchdacht zu sein, denn die Preise steigen derzeit in mehr als 15 Ländern.

Fangen wir mit der guten Nachricht an: Deutschland bleibt von der Preiserhöhung vorerst verschont. Doch angesichts der Preissteigerungen von bis zu sagenhaften 42 Prozent in anderen Ländern ist klar, was uns möglicherweise bald bevorsteht. Die Nutzerinnen und Nutzer in Norwegen haben den heftigsten Preisanstieg erlebt, während in anderen Ländern die Preise “nur” um ein paar Euro/Dollar gestiegen sind. Unter anderem zahlt man jetzt in den Niederlanden, Italien und Belgien mehr:

YouTube Premium : 11,99 Euro → 13,99 Euro

: 11,99 Euro → 13,99 Euro YouTube Premium Family: 17,99 Euro → 25,99 Euro

Immerhin: In Deutschland zahlt man bereits seit Längerem für den Single-Tarif 12,99 Euro, während der Premium Family-Tarif hier 23,99 Euro kostet. Sollte uns eine Preiserhöhung bevorstehen, fällt diese wohl nicht ganz so drastisch aus.

Auf Reddit könnt ihr genau nachverfolgen, in welchen Ländern YouTube die Preise angehoben hat, inklusive der genauen Preisangaben. Viele Nutzerinnen und Nutzer äußern sich kritisch und ziehen in Erwägung, ihr YouTube Premium-Abonnement aufgrund der Preissteigerung zu kündigen.

Die Frage an euch: Wo liegt eure Schmerzgrenze? Habt ihr YouTube Premium überhaupt abonniert?