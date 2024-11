Zens bietet Premium-Ladelösungen mit Qi2 jetzt günstiger an

Der Black Friday ist ja mittlerweile überall und auch unsere Freunde aus den Niederlanden machen mit. Das auf drahtlose Ladelösungen spezialisierte Unternehmen Zens bietet euch derzeit nicht nur 25 Prozent Rabatt auf fast alle Produkte an, sondern auch kostenlosen Versand. Gerade das macht sich bei den günstigen Produkten natürlich besonders bemerkbar. Ich möchte euch meine drei Highlights vorstellen.

Perfekt für unterwegs: Zens Travel Charger

Eine praktische Auflapp-Lösung für unterwegs. Flach hingelegt könnt ihr entweder euer iPhone oder die Apple Watch aufladen. Klappt ihr den Zens Travel Charger auf, verwandelt sich das Ladegerät zu einem kleinen Ständer, so dass das iPhone im Querformat und damit im Standby-Modus verwendet werden kann.

Mit im Lieferumfang enthalten ist eine kleine Tasche mit Reißverschluss, die einen hochwertigen Eindruck macht. Auch ein weißes, mit Nylon umflochtenes USB-Kabel mit einer Länge von 100 Zentimetern ist im Lieferumfang enthalten. Ein Netzteil ist dagegen nicht mit im Lieferumfang enthalten und muss von euch selbst beigesteuert werden. Das USB-C-Netzteil sollte mindestens 20 Watt Leistungen liefern, denn der Zens Travel Charger lädt das iPhone mit 15 Watt und die Apple Watch mit 5 Watt.

Derzeit bekommt ihr den Zens Travel Charger für 59,99 Euro sogar 40 Prozent günstiger. Mittlerweile gibt es einen Nachfolger mit Qi2-Technik, der aber keine wesentlichen Vorteile bietet.

Zens Travel Charger 99,99 EUR 59,99 EUR jetzt kaufen

Für die Küchenzeile: Wireless Charging Adapter

Diesen kleinen Qi2-Adapter für die Wandsteckdose habe ich euch erst kürzlich vorgestellt. Eine perfekte Möglichkeit, um das iPhone an einer höher gelegenen Steckdose, etwa über der Arbeitsfläche in der Küche oder am Waschbecken im Badezimmer, aufladen zu können.

Ihr heftet das iPhone einfach magnetisch an den Wireless Charging Adapter und schon wird es mit 15 Watt Leistung aufgeladen. Es liegt nicht störend herum, bleibt immer im Blick und ist griffbereit.

Zusätzlich bietet das kompakte Netzteil einen USB-C-Ausgang, um weitere Geräte anschließen zu können. In der Black Friday Woche fällt der Preis von 49,99 Euro auf nur noch 37,49 Euro. Ihr bekommt den Wireless Charging Adapter auch in Weiß.

Zens Wireless Charging Adapter 49,99 EUR 37,49 EUR jetzt kaufen

Für den Nachttisch: Nightstand Charger Pro 2

Falls bei euch der Standby-Modus auch auf dem Nachttisch nicht fehlen darf, könnt ihr ham neuen Nightstand Charger Pro 2 mit Qi2 greifen. Die kompakte Ladestation kommt mit einem Netzteil und lädt das iPhone mit 15 Watt und die Apple Watch mit 5 Watt Leistung auf.

Die Ladestation kann einfach zusammengeklappt werden und passt so auch recht problemlos ins Reisegepäck, falls ihr keinen separaten Travel Charger anschaffen wollt.

Der Preis fällt am Black Friday von 99,99 Euro auf 74,99 Euro. Neben dem schwarzen Modell bekommt ihr den Nightstand Charger Pro 2 auch in einer besonders schicken Variante mit Kupfer-Farbe.

Zens Nightstand Charger Pro 2 99,99 EUR 74,99 EUR jetzt kaufen