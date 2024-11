Anker Solix Solarbank 2 AC: Jetzt doch mit bidirektionalem Laden

Anfang des Monats habe ich euch die Anker Solix Solarbank 2 AC in einem Test vorgestellt. Anker neuester Stromspeicher für Balkonkraftwerke ist zu einem für mich sehr interessanten Zeitpunkt gestartet, denn im Winter zeigt sich die Sonne ja deutlich weniger oft. Zudem hat ein Feature gefehlt, das für den Zusatz „AC“ eigentlich logisch gewesen wäre: Das bidirektionale Laden.

Und genau hier macht Anker nun eine Rolle rückwärts – oder eher gesagt eine Rolle vorwärts. Noch bevor die Auslieferung der Anker Solix Solarbank 2 AC an die Kundinnen und Kunden beginnt, verspricht man die Einführung von bidirektionalem Laden per Software-Update. Die dafür notwendige Aktualisierung soll im Dezember erscheinen.

Günstigen Strom aus der Steckdose speichern

„Laden Sie die Batterie, wenn die Strompreise am niedrigsten sind, und nutzen Sie gespeicherten Strom während der Spitzenzeiten, um die Einsparungen zu maximieren“, heißt es zum Thema Netzladefähigkeit in einer mir vorliegenden E-Mail eines Händlers.

Das bedeutet in der Praxis: Wenn ihr über einen dynamischen Stromtarif verfügt, könnt ihr die Anker Solix Solarbank 2 AC einfach über die Steckdose aufladen, wenn die Preise an der Strombörse niedrig sind. Im Idealfall gibt es dazu natürlich automatische Funktionen in der Anker-App, dazu ist mir bisher aber nichts bekannt.

Und auch auf der Anker-Webseite ist von der bisher nicht bekannten Funktion schon mehr zu lesen: „Die Solarbank 2 AC verfügt über eine bidirektionale Funktion und unterstützt bidirektionales Laden. Nutzer können die Solarbank 2 AC über das Stromnetz zu Hause aufladen, indem sie die Schnellladefunktion (auch als manuelle Notstromfunktion bezeichnet) in der Anker-App aktivieren.“ Das klingt für mich allerdings nicht besonders smart, sondern nach einer zunächst sehr manuellen Angelegenheit.

Könnte die Bewertung der Anker Solix Solarbank 2 AC ändern

Falls das bidirektionale Laden ordentlich umgesetzt wird, könnte das die Testnote der Anker Solix Solarbank 2 AC sicherlich noch einmal ändern.

Noch bis zum 2. Dezember könnt ihr euch den neuen Balkonkraftwerk-Speicher, der über eine Eingangsleistung von 2.000 Watt verfügt, zum Sonderpreis sichern. Besonders attraktiv ist dabei Ankers hauseigener Shop, dort bekommt ihr nämlich nicht nur 300 Euro Rabatt, sondern auch einen kostenlosen Anker Solix Smart Meter. Bei Amazon gibt es dagegen nur den nackten Preisvorteil.

Anker Solix Solarbank 2 AC + Smart Meter 1.099 799 EUR jetzt kaufen